Las publicaciones que podrían cerrarle la entrada a EE.UU. : Gobierno Trump ya revisa celulares y redes sociales de los viajeros

Los extranjeros se someterán a una revisión de sus publicaciones en los últimos cinco años.

Redacción Mundo
12 de diciembre de 2025, 1:34 a. m.
WhatsApp actualiza su función de fotos.
Estados Unidos revisará las redes incluso de países que no necesitan visa americana. | Foto: Getty Images

El Gobierno de Estados Unidos ha implementado varios cambios en las políticas migratorias para prevenir la seguridad nacional y, además, reducir las cifras de inmigrantes que se instalan en el país de manera ilegal.

Una de las medidas nuevas, que ha impulsado la administración desde que Donald Trump volvió a la Casa Blanca, es que las agencias migratorias revisarán las redes sociales de los extranjeros que solicitan la visa americana y para quienes están a punto de ingresar a territorio estadounidense.

La política ha traslado su escenario de debate a las redes sociales, pero a veces se han convertido en una estrategia de insultos.
Los mensajes que representen un riesgo para la seguridad nacional podrían afectar la entrada a EE. UU. | Foto: El País

Lo anterior tiene la finalidad de determinar que el inmigrante no representa un peligro para los ciudadanos, basado en sus interacciones, comentarios y publicaciones en los medios digitales durante los últimos cinco años.

Contexto: ¿Adiós a la ciudadanía por nacimiento en EE. UU.? Corte Suprema debatirá la propuesta de Trump

Así las cosas, estas son las publicaciones en sus redes que pueden afectar su entrada en Estados Unidos:

  • Contenido relacionado con terrorismo: cualquier tipo de publicación en la que se manifieste apoyo a organizaciones terroristas como Hamás o Hezbolá, grupos de odio o ideologías extremistas.
  • Amenazas a la seguridad o violencia: comentarios que insinúen la violencia o comportamientos peligrosos, incluso si son bromas.
  • Actividades criminales: publicaciones, imágenes o videos de consumo de drogas, posesión y manipulación de armas o actividades relacionadas con pandillas.
  • Fraude o tergiversación: contenido como presumir permanencia en Estados Unidos de manera irregular, como trabajar sin autorización; pruebas de que las personas está casada con alguien diferente a lo establecido ante la ley de Estados Unidos; declaraciones económicas que no coincidan con la información presentada a las autoridades.
Contexto: Trabajar legalmente en Estados Unidos es posible para los colombianos: guía con las opciones y rutas para acceder a empleo
  • Intención de violar las leyes migratorias: contenido que asegure los planes de residencia ilegal de las personas en el país de Norte América, o trabajar allí si los permisos legales o con una visa que no lo permita.
  • Contenido considerado antiestadounidense: publicaciones que puedan ser interpretados como hostiles contra el gobierno y las políticas, o que falte el respeto a la historia y la cultura.
  • Contenido antisemita: comentarios que inciten a la violencia antisemita.
La reciente directiva del Departamento de Estado estadounidense pone en riesgo la visa de quienes trabajen en moderación de contenido y seguridad digital, generando preocupación entre expertos y empresas tecnológicas sobre su alcance e implicaciones legales.
Las publicaciones antinacionales podrán ser determinantes. | Foto: Getty Images

De acuerdo con los detalles de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), la medida de revisar las redes sociales también afecta a los extranjeros de países que no requieran de una visa para poder viajar al país norteamericano, que son en su mayoría europeos.

Contexto: Ojo al dato: EE. UU. empezó a priorizar visados para aficionados que viajan al Mundial 2026, Juegos Olímpicos y otros eventos

Están incluidos Reino Unido, Nueva Zelandia, Australia, Japón, Israel y Qatar.

La propuesta del gobierno está abierta a comentarios del público para luego pasar a los debates necesarios y que así se convierta en ley, por lo que dentro de los próximos meses se notificará cuándo entra en vigor, en caso de que sea una realidad.

Sin embargo, los oficiales de inmigración ya están revisando las redes de los solicitantes de la visa, para aquellos que sí requieren el documento para ingresar al país.

WhatsApp actualiza su función de fotos.

