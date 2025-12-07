Trabajar legalmente en Estados Unidos es posible para los colombianos: guía con las opciones y rutas para acceder a empleo

Para miles de colombianos y latinoamericanos, acceder a un empleo en Estados Unidos representa una oportunidad de mejorar ingresos, obtener estabilidad y proyectar un futuro familiar con nuevas posibilidades. Sin embargo, iniciar el proceso genera dudas comunes: qué tipo de visa aplicar, qué sectores contratan personal extranjero y cómo avanzar de manera legal. Con ese propósito fue creada Global Workforce Connection, una agencia con presencia en EE. UU. que conecta talento latino con compañías norteamericanas y ofrece acompañamiento para programas laborales temporales o permanentes.

Según el Baker Institute, desde 2018 Estados Unidos mantiene más vacantes que trabajadores disponibles, situación asociada a la reducción de la participación laboral y a restricciones migratorias. Aunque la política del presidente estadounidense Donald Trump prioriza la contratación local, las alternativas para extranjeros continúan vigentes siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

Visas disponibles para empleo en Estados Unidos

El acceso a trabajo formal depende del tipo de visa.

La EB-3 , orientada a residencia permanente, está dirigida a quienes buscan establecerse con su familia y llegar con una oferta laboral que permite optar a green card desde el inicio.

, orientada a residencia permanente, está dirigida a quienes buscan establecerse con su familia y llegar con una oferta laboral que permite optar a desde el inicio. La H-2A aplica para labores agrícolas de temporada, como cosecha o empaque, y moviliza miles de trabajadores cada año bajo contratos temporales.

aplica para labores agrícolas de temporada, como cosecha o empaque, y moviliza miles de trabajadores cada año bajo contratos temporales. La H-2B, enfocada en empleo no agrícola, cubre sectores como hotelería, jardinería, paisajismo, entretenimiento y construcción, considerada una vía de ingreso para adquirir experiencia y, posteriormente, aplicar a opciones más estables.

“Tres pilares fundamentales que marcan la diferencia en el proceso cuando se hace a través de una empresa seria, como Global Workforce Connection, es la transparencia y legalidad, el acompañamiento integral y el impacto social. Nacimos con el propósito de conectar empresas norteamericanas con talento latinoamericano, brindando asesoría integral a quienes desean acceder a programas de trabajo temporal o permanente en ese país”, afirmó Sandra Moreno, vicepresidenta Latam de la firma.

Sectores con mayor demanda para trabajadores extranjeros

Las áreas con más vacantes para latinos son agricultura y ganadería, construcción, hotelería y turismo, transporte y logística, oficios varios y salud —en especial enfermería—. Para aplicar es indispensable contar con una oferta laboral formal en EE. UU., cumplir con la experiencia o perfil solicitado y completar el procedimiento migratorio ante la Embajada y USCIS, trámite que puede tardar entre 12 y 24 meses.

Entre los beneficios están salarios más altos frente a los países de origen, posibilidad de viajar con la familia en modalidades como EB-3, estabilidad laboral bajo protección de leyes estadounidenses y la opción de acceder a residencia permanente.

Factores clave antes de iniciar un proceso laboral

El primer paso es definir si se busca empleo temporal o establecer residencia. También se recomienda evaluar el perfil del aspirante, evitar procesos informales y verificar la legalidad de cada oferta.

“Muchas personas creen que basta con tener el pasaporte y las ganas de viajar, pero cada programa migratorio tiene requisitos muy específicos. Nuestra recomendación es no dejarse llevar por promesas fáciles en redes sociales y confirmar siempre la legalidad de las ofertas. Con la orientación correcta, el proceso puede ser exitoso y seguro para toda la familia”, señaló Moreno.

El aumento de oportunidades laborales para latinos en Estados Unidos es una realidad, pero requiere información precisa, cumplimiento de requisitos y asesoría adecuada para evitar riesgos durante la transición hacia un nuevo proyecto de vida.