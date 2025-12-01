Embajada de EE. UU. en Colombia hace importante anuncio para visas tipo B1/B2 de cara al Mundial 2026; el programa de citas tiene modificación

La Embajada de Estados Unidos en Colombia anunció una importante medida logística con el objetivo de acelerar las solicitudes de visa para colombianos que requieran prontitud en su proceso.

En un comunicado, emitido mediante redes sociales, la agencia consular mencionó que la Embajada de EE. UU. en Ciudad de Panamá podrá ser usada para programar entrevistas de solicitudes de visa tipo B1/B2, indicadas para viajes de turismo y negocio.

¡Atención ciudadanos colombianos! Ya pueden programar su cita para la visa de visitante B1/B2 en la Embajada de Estados Unidos en Ciudad de Panamá @USEmbPAN. ¡Las entrevistas ya comenzaron! 🇨🇴🇺🇸🇵🇦



Consulta toda la Información en nuestro sitio oficial: https://t.co/h6eetlsJEM pic.twitter.com/WYMs0HbicF — US Embassy Bogota (@USEmbassyBogota) December 1, 2025

El mensaje trae consigo una advertencia para quienes pretendan ir al Mundial de 2026, con sede en el país norteamericano, asegurando que para poder ir a los partidos del certamen internacional se debe gestionar el proceso desde ahora.

¿Cómo funciona la medida?

Según el documento adjunto en el comunicado oficial, los ciudadanos con pasaporte con origen colombiano podrán solicitar la respectiva entrevista migratoria en la ciudad panameña, medida que aplica desde el 6 de noviembre y hasta nueva orden.

El diligenciamiento del formulario DS-160 sigue teniendo el mismo procedimiento y no se exime de ningún documento que solicite el Departamento de Estado de EE. UU.

Ingresar a Estados Unidos requiere los papeles migratorios que se le imponen a cada país. | Foto: Getty Images

Durante el proceso de programación de citas, los solicitantes colombianos deben seleccionar una oficina de entrega o una dirección de entrega en Panamá, donde recibirán su pasaporte/visa si se aprueba.

Recomiendan planificar con anticipación, ya que si se aprueba su solicitud de visa, podría transcurrir más de una semana hasta que los documentos estén disponibles para su recolección.

Ahora bien, es necesario presentarse de forma presencial en Panamá, no solo para la entrevista, sino para reclamar el documento, ya que la Embajada aclara que no es posible el envío del pasaporte mediante servicios de correo a Colombia.

“Los pagos de la tarifa de visa realizados previamente en Colombia no se pueden transferir para programar una cita para la visa B1/B2 en la Ciudad de Panamá”, se afirma en el comunicado.

Las visas y el Mundial de 2026

Por gestiones de Gianni Infantino, presidente de la Fifa, con funcionarios de alto rango de la administración Trump, se logró que Estados Unidos agilice el proceso de solicitudes de visa para facilitar la asistencia de los aficionados al Mundial.

La cúpula de la administración Trump le ha colaborado a la Fifa para no obstaculizar, en la medida de lo posible, el ingreso de los aficionados al Mundial del 2026. | Foto: AFP

No solo se aumentó el personal en varios consulados a nivel mundial, sino que se implementó el programa de Fifa Pass, un mecanismo para acelerar las citas de visa si ya cuenta con boletos para el máximo torneo del fútbol internacional.