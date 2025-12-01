Suscribirse

Estados Unidos

Embajada de EE. UU. en Colombia hace importante anuncio para visas tipo B1/B2 de cara al Mundial 2026; el programa de citas tiene modificación

La administración de Donald Trump ha optado por acelerar las citas, a seis meses del comienzo del Mundial.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Redacción Mundo
1 de diciembre de 2025, 8:44 p. m.
x
Visas para asistir a la Copa Mundial de la Fifa 2026. | Foto: Getty Images

La Embajada de Estados Unidos en Colombia anunció una importante medida logística con el objetivo de acelerar las solicitudes de visa para colombianos que requieran prontitud en su proceso.

Contexto: Sorteo del Mundial 2026: la primera selección que no enviará delegación a Washington y protesta por “las decisiones tomadas”

En un comunicado, emitido mediante redes sociales, la agencia consular mencionó que la Embajada de EE. UU. en Ciudad de Panamá podrá ser usada para programar entrevistas de solicitudes de visa tipo B1/B2, indicadas para viajes de turismo y negocio.

El mensaje trae consigo una advertencia para quienes pretendan ir al Mundial de 2026, con sede en el país norteamericano, asegurando que para poder ir a los partidos del certamen internacional se debe gestionar el proceso desde ahora.

¿Cómo funciona la medida?

Según el documento adjunto en el comunicado oficial, los ciudadanos con pasaporte con origen colombiano podrán solicitar la respectiva entrevista migratoria en la ciudad panameña, medida que aplica desde el 6 de noviembre y hasta nueva orden.

El diligenciamiento del formulario DS-160 sigue teniendo el mismo procedimiento y no se exime de ningún documento que solicite el Departamento de Estado de EE. UU.

x
Ingresar a Estados Unidos requiere los papeles migratorios que se le imponen a cada país. | Foto: Getty Images

Durante el proceso de programación de citas, los solicitantes colombianos deben seleccionar una oficina de entrega o una dirección de entrega en Panamá, donde recibirán su pasaporte/visa si se aprueba.

Recomiendan planificar con anticipación, ya que si se aprueba su solicitud de visa, podría transcurrir más de una semana hasta que los documentos estén disponibles para su recolección.

Contexto: Boleto para el Mundial 2026 ”garantiza una cita prioritaria” para obtener la visa de EE. UU.: así puede aplicar desde Colombia

Ahora bien, es necesario presentarse de forma presencial en Panamá, no solo para la entrevista, sino para reclamar el documento, ya que la Embajada aclara que no es posible el envío del pasaporte mediante servicios de correo a Colombia.

“Los pagos de la tarifa de visa realizados previamente en Colombia no se pueden transferir para programar una cita para la visa B1/B2 en la Ciudad de Panamá”, se afirma en el comunicado.

Las visas y el Mundial de 2026

Por gestiones de Gianni Infantino, presidente de la Fifa, con funcionarios de alto rango de la administración Trump, se logró que Estados Unidos agilice el proceso de solicitudes de visa para facilitar la asistencia de los aficionados al Mundial.

Donald Trump junto al presidente de la FIFA Gianni Infantino.
La cúpula de la administración Trump le ha colaborado a la Fifa para no obstaculizar, en la medida de lo posible, el ingreso de los aficionados al Mundial del 2026. | Foto: AFP

No solo se aumentó el personal en varios consulados a nivel mundial, sino que se implementó el programa de Fifa Pass, un mecanismo para acelerar las citas de visa si ya cuenta con boletos para el máximo torneo del fútbol internacional.

“Estados Unidos abre sus puertas al mundo. Siempre hemos dicho que esta será la Copa Mundial de la Fifa más grande e inclusiva hasta la fecha, y el servicio Fifa Pass es una prueba de ello”, dijo Infantino en declaraciones oficiales.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. A juicio alias El Hermano, socio criminal de alias El Costeño, articulador del asesinato de Miguel Uribe Turbay

2. Sor Berenice Bedoya, la otra congresista que fue salpicada durante la imputación de cargos contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco

3. Volcán Puracé: emiten alerta a la Aeronáutica Civil tras columna de gases y ceniza que superó los 700 metros

4. “Si el enviado de EE. UU. se emborracha con la gobernanza paramilitar, no va a hacer un buen trabajo para que lo recuerden”: Gustavo Petro

5. La Casa Blanca publica la resonancia de Trump tras sospechas sobre su salud: esto concluyó el médico

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosVisa a EE.UU.Mundial 2026

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.