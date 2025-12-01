Sorteo del Mundial 2026: la primera selección que no enviará delegación a Washington y protesta por “las decisiones tomadas”

Irán decidió no participar en la ceremonia del sorteo de la Copa Mundial de fútbol 2026 el 5 de diciembre en Washington, después de que Estados Unidos se negara a otorgar visas a varios miembros de su delegación, anunció este viernes la federación iraní.

Estados Unidos, que no mantiene relaciones diplomáticas con Irán desde hace cuatro décadas, será uno de los coorganizadores del Mundial 2026 junto con Canadá y México.

La mayoría de los partidos, incluida la final, se llevarán a cabo en suelo estadounidense. Irán se clasificó en marzo para el Mundial 2026 y se encuentra en el bombo 2 del sorteo según estableció la FIFA.

El sitio deportivo iraní Varzesh 3 informó el martes que Estados Unidos no había otorgado visas a algunos miembros de la delegación iraní, incluido Mehdi Taj, presidente de la federación de fútbol.

“Hemos informado a la FIFA que las decisiones tomadas no tienen relación con el deporte y que los miembros de la delegación iraní no participarán en el sorteo de la Copa Mundial”, anunció el portavoz de la federación de fútbol del país en la televisión estatal.

Según Varzesh 3, cuatro miembros de la delegación, incluido el seleccionador del equipo nacional, Amir Ghalenoei, recibieron sus visas para viajar a Estados Unidos.

El jueves el presidente de la federación denunció una decisión “política” de Estados Unidos, informó la agencia Mehr.

“Hemos declarado al presidente de la FIFA, el Sr. (Gianni) Infantino, que se trata de una posición puramente política y le hemos pedido que detenga este comportamiento”, añadió.

Irán y Estados Unidos, enemigos desde hace más de cuatro décadas, habían iniciado en abril negociaciones bajo la mediación del sultanato de Omán sobre el controvertido programa nuclear de Irán.

Selección de Irán, clasificada al Mundial 2026, pero que no asistirá al sorteo de la fase de grupos. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Pero estas conversaciones están estancadas desde el ataque sorpresa de Israel contra Irán el 13 de junio, que desencadenó un conflicto de 12 días entre ambos países, durante el que Estados Unidos atacó tres importantes sitios nucleares iraníes.

Los cuatro bombos del sorteo del Mundial 2026

La FIFA publicó los cuatro bombos en los que estarán divididos los 48 equipos clasificados al Mundial 2026, además de las reglas del sorteo que se celebrará el próximo 5 de diciembre en Washington.

Los cuatro primeros equipos del ranking FIFA: España, Argentina, Francia e Inglaterra, estarán en el primer bombo, junto a los anfitriones Estados Unidos, México y Canadá. Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania completan ese primer bombo.

Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar y Sudáfrica.

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curaçao, Haití, Nueva Zelanda, vencedores del repechaje europeo A, B, C y D, vencedores del repechaje intercontinental 1 y 2.

Todavía quedan seis boletos por repartir para el Mundial, entre las 18 naciones que siguen en liza en los distintos repechajes, que se decidirán a finales de marzo.

“Los dos futuros vencedores del torneo de repechaje intercontinental y los cuatro vencedores de los repechajes europeo quedarán de oficio en el bombo 4”, indicó la FIFA.

La tetracampeona del mundo Italia, 12ª en el ranking FIFA y caída al repechaje europeo, podría ser el equipo a evitar en ese cuarto bombo, en caso de que logre el pase.

Conformación de los bombos para el sorteo del Mundial 2026. | Foto: Web oficial de Fifa (API).