Estados Unidos anunció que dará prioridad en la tramitación de visas a los aficionados que planean asistir a eventos deportivos de talla mundial que se lleven a cabo en su territorio.

La iniciativa busca facilitar la entrada de visitantes durante competencias como la Copa Mundial de Fútbol 2026 y los Juegos Olímpicos del 2028, pese a los controles estrictos en materia de inmigración.

Agilización en los procesos de visado en las embajadas norteamericanas

La medida se implementará a través de sus embajadas y consulados en todo el mundo, las cuales deben priorizar las solicitudes de visa B1/B2 correspondientes a aficionados, sobre casi todas las demás solicitudes de turismo o de negocios.

De a cuerdo a lo que ha registrado Telemundo Atlanta, esta prelación se suma a las ya reconocidas para inversionistas extranjeros consideradas de alto perfil, como parte de una estrategia de la administración actual para traer capital al país.

Por esta razón, para enfrentar el pico de demanda que generará el Mundial y los Juegos Olímpicos, el Gobierno desplegó más de 400 empleados consulares adicionales en misiones diplomáticas alrededor del mundo.

Según estimaciones oficiales, en cerca del 80 % de los países un solicitante puede conseguir cita para su entrevista de visa en un plazo de 60 días, como se informa en el medio de referencia.

El nuevo sistema consular busca acelerar la entrega de visas para quienes ya tienen boletos para la Copa Mundial y otros eventos deportivos. | Foto: AFP

Una paradoja en la estrategia migratoria

El anuncio revela una paradoja en la estrategia migratoria: mientras el Gobierno busca reducir la inmigración con controles más duros, concede trato preferencial y agilidad para los visitantes que confluyen con sus intereses estratégicos, deporte y negocios.

Para los aficionados interesados, representa una ventana de oportunidad: llegar temprano a las embajadas y aprovechar la prioridad podría facilitar mucho el trámite.

Según lo han reportado varios medios de comunicación, esta estrategia ya empezó a implementarse a partir del mes de noviembre de 2025. De hecho, el anuncio oficial de Fifa Pass establece que las citas prioritarias para solicitantes con entradas a eventos como Fifa World Cup 2026 estarán disponibles desde principios de 2026.

En definitiva, esta prioridad en la tramitación de visas refleja cómo Estados Unidos busca equilibrar su política migratoria estricta con la necesidad de atraer turismo y atención internacional en eventos de gran magnitud.

Los aficionados que logren acceder a este beneficio no solo podrán vivir de cerca los encuentros deportivos más esperados del mundo, sino que también serán parte de una estrategia que proyecta al país como un destino abierto a visitantes de alto impacto cultural y económico.