El mundial de la Fifa no solo se limita al deporte, también se convierte en la oportunidad de un negocio transversal que permite la comercialización de diferentes productos relacionados con este evento deportivo.

El merchandising oficial del mundial puede ser adquirido principalmente a través de la tienda Fifa y de Fanatics, plataforma norteamericana que logró adquirir los derechos para hacer la distribución de estos productos.

Según se informa, Fanatics contará con más de 2.000 puntos de venta en los 16 estadios que serán parte del evento futbolístico, también tendrán puntos en áreas de estacionamiento y Fan Fest en las diferentes sedes de los tres paises.

El evento masivo acaparará la atención de todo el mundo. Andrew Low Ah Kee, CEO de Fanatics Commerce, afirma: “No hay evento deportivo más grande en todo el mundo que la Copa del Mundo… hemos estado haciendo muchos eventos; este es el más grande que habremos hecho hasta ahora”.

El evento tendrá tres países como anfitriones. | Foto: FIFA

También hay que reconocer que todo esto acarrea una complejidad logística importante, que el CEO de Fanatics Commerce tiene en cuenta: “En términos de la complejidad logística, es muy real, pero confío en nuestra preparación”.

De acuerdo con Andrew Low Ah Kee, se buscará también crear productos de ataque rápido, que podrían ser ediciones limitadas para partidos clave.

Hay que tener ciertas consideraciones a la hora de definir la audiencia que va a estar conectada con el mundial; no se puede catalogar como una audiencia homogénea, por lo tanto, las estrategias de comercialización del merchandising tienen que tener en cuenta esas variantes.

Entre las audiencias que estarán inmersas en el evento se pueden encontrar:

Apasionados por el futbol: son aquellas personas que están conectadas diariamente con el fútbol, un modo y estilo de vida. Estos probablemente sean los que configuren la audiencia que tiene una intención de compra más alta de productos de merchandising y pueden asistir o no.

Hinchas que son apasionados por el fútbol y configura su estilo de vida. | Foto: AP

Espectadores ocasionales: Son aquellos que disfrutan el fútbol socialmente, pero no están conectados de lleno, lo ven como entretenido, pero no despierta pasiones tan fuertes. Puede que esta audiencia compre merchandising, pero tampoco lo ve como una necesidad. Aunque pueden asistir presencialmente al evento, muchos preferirán ver el mundial por TV o plataformas de transmisión.

Puede que esta audiencia compre pero tampoco lo ve como una necesidad. Aunque pueden asistir presencialmente al evento, muchos preferirán ver el mundial por TV o plataformas de transmisión. Turistas accidentales: son aquellos que no viajaron con la intención de ir al mundial, sino que casualmente en medio de su viaje de turismo se encontraron con este evento y deciden vivir la experiencia, mas no porque les guste el futbol. Este tipo de audiencia estaría presencialmente en los países anfitriones, sin embargo, esta población puede que sea la que menos esté interesada en comprar, salvo que lo haga como recuerdo.