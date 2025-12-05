El sorteo del Mundial 2026 dejó uno de sus momentos más comentados antes incluso de definir los grupos.

Donald Trump apareció en video para enviar un saludo especial a los aficionados colombianos y, con un contundente “Amo a Colombia”, encendió al auditorio y desató reacciones en redes, convirtiéndose en la frase estrella de la noche en Washington.

El saludo de Trump que nadie esperaba

El sorteo del Mundial 2026, celebrado en Washington, prometía ser un espectáculo global, pero el momento que más llamó la atención llegó antes de que las bolas empezaran a girar.

En una intervención breve, pero cargada de simbolismo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió un saludo especial a los aficionados colombianos con un mensaje que rápidamente se viralizó: “Amo a Colombia”.

La escena fue registrada y difundida por medios como El Tiempo y Win Sports, quienes destacaron cómo la frase se convirtió en uno de los instantes más comentados de la velada.

La aparición de Trump no fue casual. Como anfitrión del país principal donde se disputará el torneo, su mensaje buscó proyectar una imagen de cercanía y hospitalidad hacia las naciones que participarán en la cita mundialista.

Pero la referencia explícita a Colombia destacó entre todas. Según el reporte de El Tiempo, el mandatario aseguró que siente un aprecio especial por el país y por su gente, un gesto que fue recibido con aplausos entre varios grupos de aficionados presentes en el auditorio.

Más allá del aspecto emocional, el saludo encaja en un contexto político y diplomático más amplio.

Trump ha venido utilizando los escenarios deportivos globales para reforzar su liderazgo internacional y enviar mensajes de afinidad hacia regiones clave.

En este caso, el guiño a Colombia puede interpretarse como un gesto estratégico hacia una afición masiva, apasionada y con presencia significativa en Estados Unidos, un país donde viven más de un millón de colombianos y donde el fútbol se convirtió en un puente cultural cada vez más fuerte.

La frase también se produce en un momento en el que miles de colombianos esperan viajar al Mundial 2026, convirtiendo el torneo en una oportunidad ideal para fortalecer la relación bilateral y proyectar una imagen de puertas abiertas.

🌏🏆⚽ Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, envió un saludo a Colombia.#WinEsMundial pic.twitter.com/Eh3BfOeCGo — Win Sports (@WinSportsTV) December 5, 2025

Para muchos aficionados, fue un gesto inesperado que suaviza tensiones y genera un ambiente de optimismo alrededor de la competencia mundialista.

En redes sociales, los mensajes de euforia no tardaron en llegar, con miles de usuarios compartiendo el video divulgado por El Tiempo y celebrando la atención mundial que recibió el país.

En un Mundial que será recordado por su magnitud histórica, el primero con 48 selecciones y disputado en tres países, cada gesto cuenta.

Esta frase quedó instalada en la memoria del sorteo como recordatorio de que el fútbol, más que nunca, es escenario de poder, diplomacia y narrativa global.