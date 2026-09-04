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Misterio por muerte de diputado en México: el cuerpo fue encontrado en su vehículo con un arma cerca

El cuerpo de Zenyazen Escobar, que tenía 42 años, estaba del lado del conductor del vehículo hallado a un lado en la carretera.

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Redacción Mundo
4 de septiembre de 2026 a las 4:04 p. m.
Diputado mexicano encontrado sin vida en México
Diputado mexicano encontrado sin vida en México Foto: X/@ZenyazenEscobar

El cuerpo sin vida de un diputado federal fue hallado este viernes por las autoridades de México, que indicaron que tenía un disparo de arma de fuego.

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El legislador Zenyazen Escobar estaba a bordo de su vehículo y cerca de él se encontró un arma de fuego, informó en rueda de prensa el secretario de Gobierno del estado de Veracruz, uno de los estados más violentos de México por la presencia de bandas delictivas ligadas al narcotráfico.

“El fallecimiento fue por un arma de fuego, no podemos ampliar” hipótesis, dijo el secretario Ricardo Ahued sin adelantar si se trató de un asesinato o un suicidio.

Descartó por el momento que el vehículo haya sido atacado u obligado a detenerse.

“No fue un atentado porque el carro está a un lado, no se nota que haya habido mayor agresión al vehículo, fue interno”, detalló Ahued, al señalar que la fiscalía del estado ya inició las investigaciones.

El cuerpo de Escobar, que tenía 42 años, estaba del lado del conductor del auto hallado a un lado en la carretera.

En imágenes difundidas por medios locales se alcanza a observar un arma de fuego entre las piernas del legislador. La policía acordonó la zona.

El diputado fue hallado muerto dentro del vehículo en plena carretera
El diputado fue hallado muerto dentro del vehículo en plena carretera Foto: X/@marcoaguiro

En 2015, Escobar García formó parte del grupo denominado Educación, Resistencia y Dignidad Magisterial. Posteriormente, entre 2016 y 2018, ocupó una curul como diputado local en el Congreso del Estado de Veracruz, según Aristegui Noticias.

Más adelante, el político veracruzano, identificado con Morena, asumió la titularidad de la Secretaría de Educación de Veracruz, responsabilidad que desempeñó de 2018 a 2021. Durante este periodo al frente de la dependencia, concluyó sus estudios de maestría en Ciencias de la Educación.

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En la actualidad, Escobar García se desempeña como diputado federal por el distrito de Córdoba, dentro de la legislatura vigente. Asimismo, en el Congreso de la Unión participó como secretario en las comisiones de Cambio Climático y de Marina.

Zenyazen Escobar había estado recientemente en medio de la polémica luego de retar a golpes a otro legislador en plena Cámara de Diputados.

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