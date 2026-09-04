El señalado cerebro del asesinato del arrocero Gustavo Aponte fue capturado cuando intentaba salir del país. Alias Bamban fue presentado ante un juez para imputar cargos por homicidio agravado. No aceptó cargos.

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Alias Bamban es señalado por la Fiscalía de coordinar todas las acciones tendentes al asesinato del empresario que, de acuerdo con algunas versiones e hipótesis que se manejan al interior del ente acusador, fue producto de un error, al señalar a la víctima equivocada.

El reporte de los investigadores advierte que quien sería objeto de un hecho de sicariato era otra persona que tendría un enfrentamiento con grupos criminales y no precisamente Gustavo Aponte, que de manera desafortunada se encontraba en el sitio.

En audiencias reservadas de imputación de cargos, la Fiscalía presentó varios detalles de cómo se planeó el asesinato. El minuto a minuto en el que el empresario se encontraba en un gimnasio en el norte de Bogotá, salió acompañado de un escolta y el sicario le disparó por la espalda.

Luego de la imputación de cargos, la Fiscalía insistirá ante el juez de control de garantías, en la necesidad de una medida de aseguramiento en contra de alias Bamban, que lo envíen a la cárcel, por ser el presunto responsable de este asesinato.

Alias Bamban no aceptó los cargos que imputó la Fiscalía; se declaró inocente. Aun así, el acusador advirtió que es necesario mantenerlo privado de la libertad mientras avanza el proceso en su contra y se recaban más elementos de prueba que lleven a una condena.

Por el crimen del empresario, ya fue enviado a la cárcel Leonel Enrique Llanos Paternina, señalado de ser uno de los conductores de las motocicletas donde se transportaban los sicarios.

La investigación indican, además. que Llanos Paternina habría realizado labores de seguimiento, vigilancia y coordinación logística previas al crimen.

Una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá le imputó los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas, cargos que no fueron aceptados.