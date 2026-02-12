NACIÓN

María Carolina Hoyos habla con SEMANA sobre Gustavo Aponte y Miguel Uribe: “Entró conmigo a la UCI con la Virgen María”

La hermana del candidato asesinado narra cómo conoció al empresario por su devoción. Envía fuerte mensaje a Colombia.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Cristina Castro

Cristina Castro

12 de febrero de 2026, 10:01 a. m.
"No es aceptable que en Colombia sigamos enterrando hombres jóvenes y buenos", dice María Carolina Hoyos por la muerte de Gustavo Aponte.
"No es aceptable que en Colombia sigamos enterrando hombres jóvenes y buenos", dice María Carolina Hoyos por la muerte de Gustavo Aponte. Foto: Suministrado a Semana

La muerte de Gustavo Andres Aponte ha estremecido al país. Su asesinato, a tiros, a la salida de su gimnasio en Bogotá, despertó de nuevo el miedo por el inmenso dolor que las acciones de grupos de crimen organizado producen en la victiamas y sus familiares.

Poco a poco se han conocido los detalles del crimen. El comandante de la Policía, Giovanni Cristancho, narró a diferentes emisoras del país, cómo el asesinato había sido planeado de manera “milimétrica” y los autores tenían claras las rutinas del empresario —a qué horas entraba y salíaÿ, al punto de que los vehículos llegaron solo 10 minutos antes de que sucediera el ataque. “El sicario se acerca a menos de un metro y por la espalda le dispara al empresario y así mismo al escolta”, dijo Cristancho a Julio Sánchez Cristo.

Asesinato de Gustavo Aponte
El comandante de la Policía, Giovanni Cristancho, narró a diferentes emisoras del país, cómo el asesinato había sido planeado de manera “milimétrica”. Foto: Semana

Pero al lado de lo que sucedió alrededor de su muerte, también se ha compartido lo que fue su vida. Aponte era conocido por ser un juicioso empresario, dueño de Arroz Sonora y padre ejemplar de cuatro hijos. Su amor por el deporte y por ayudar a los demás han sido la constante en los mensajes que decenas de personas han dejado en redes sociales para repudiar su asesinato.

Una de las personas que escribió sus sentimientos con más generosidad fue María Carolina Hoyos. En dialogo con SEMANA, la hermana de Miguel Uribe Turbay narró que estuvo con Aponte en uno de los momentos más difíciles de su vida, cuando su hermano luchaba en una unidad de cuidados intensivos de la Fundación Santa Fe.

Bogotá

IDU permitirá el aprovechamiento económico de los lotes del Corredor Verde, de la calle 24 a la calle 99, que no serán usados todavía en el proyecto

Nación

No solo fue la imagen diciéndole algo a Petro al oído: Gobernadora Adriana Matiz reveló incómodo momento en evento; “me sentí muy mal”

Nación

ELN ataca con drones cargados de explosivos unidades militares en Arauca: hay una capitán de la Fuerza Aeroespacial herida

Medellín

Clima en Medellín para el 12 de febrero: probabilidad de lluvia y temperaturas estimadas

Nación

El puente festivo que regresa para los colombianos en 2026: hace más de 5 años que no se presentaba

Vehículos

¿Le toca a su carro? Este será el pico y placa en Medellín para este viernes, 13 de febrero

Nación

Corte Suprema rechaza tutela con la que Carlos Ramón González pretendía tumbar orden de captura

“Sabían las rutinas, sabían la hora a la que llegaba y la que salía”: así fue la planeación milimétrica del asesinato de Gustavo Aponte

Aponte, según narra ella, era amigo de unos amigos y llegó para ofrecer llevar a la Virgen a la clínica. El empresario era conocido por esa misión y solía acompañar a muchas familias que vivían graves tragedias o padecían enfermedades.

Asesinaron a una persona en la calle 85 con carrera 7 en Bogotá
“El sicario se acerca a menos de un metro y por la espalda le dispara al empresario y así mismo al escolta”, aseguró la Policía sobre el crimen. Foto: Captura de video

“Lo conocí por eso, por su devoción por la Virgen”, narra Hoyos. La directora de la Fundación Solidaridad por Colombia asegura que se acuerda mucho de él en un día que fue muy simbólico en esa oración colectiva que había generado la esperanza de una recuperación de su hermano.

“Ese día, él fue a la misa a la clínica y entró conmigo a la UCI con la Virgen María”, narra Hoyos y agrega que, tras compartir ese día, le pareció que Aponte era una persona “muy especial”.

El sicario de la corbata: así fue, minuto a minuto, el asesinato del empresario Gustavo Andrés Aponte y su escolta en exclusivo sector de Bogotá

“Hace pocos meses, cuando Miguel ya había muerto, llevó nuevamente la Virgen María a nuestra casa y volvimos a rezar, a pedir consuelo y su amor... Era un hombre de convicciones. Su amor por la Virgen María fue el puente que lo unió a muchas familias, entre ellas la nuestra. Su fe no buscaba protagonismo. Buscaba servir”.

-
"No es normal que las familias se desintegren por la violencia. Toda mi solidaridad con su familia y con la familia de su escolta" Foto: Guillermo Torres / Semana

María Carolina asegura que su familia también vive un dolor profundo por la muerte del empresario. Y aprovechó para enviar un mensaje al país: “No es aceptable que en Colombia sigamos enterrando hombres jóvenes y buenos. No es normal que las familias se desintegren por la violencia. Toda mi solidaridad con su familia y con la familia de su escolta. Y una certeza íntima: seguro está en el mejor lugar de todos, pues era un hijo favorito. ¿Hasta cuándo?”.

Más de Nación

Predios corredor verde

IDU permitirá el aprovechamiento económico de los lotes del Corredor Verde, de la calle 24 a la calle 99, que no serán usados todavía en el proyecto

Momento en que la gobernadora del Tolima se despide del presidente Petro.

No solo fue la imagen diciéndole algo a Petro al oído: Gobernadora Adriana Matiz reveló incómodo momento en evento; “me sentí muy mal”

Imagen de referencia.

ELN ataca con drones cargados de explosivos unidades militares en Arauca: hay una capitán de la Fuerza Aeroespacial herida

María Carolina Hoyos, Gabriel Aponte, Miguel Uribe Turbay

María Carolina Hoyos habla con SEMANA sobre Gustavo Aponte y Miguel Uribe: “Entró conmigo a la UCI con la Virgen María”

El Concejo ha acompañado los hitos urbanos, institucionales y sociales que han marcado el desarrollo de Medellín.

Clima en Medellín para el 12 de febrero: probabilidad de lluvia y temperaturas estimadas

Gracias a esta regulación, muchos de los festivos que antes se celebraban en su fecha exacta pasaron a trasladarse.

El puente festivo que regresa para los colombianos en 2026: hace más de 5 años que no se presentaba

Sanciones por incumplir el pico y placa en Medellín.

¿Le toca a su carro? Este será el pico y placa en Medellín para este viernes, 13 de febrero

Se cumple en el Senado el debate al director de la Agencia Nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González.

Corte Suprema rechaza tutela con la que Carlos Ramón González pretendía tumbar orden de captura

obras de reparcheo en las diferentes vías de la ciudad

Estas son las zonas donde operan los 38 frentes de bacheo diarios en Cali

Vista del Parque Berrío, en el centro de Medellín, que será intervenido a partir del 23 de febrero como parte de un proyecto de renovación urbana anunciado por la Alcaldía.

Parque Berrío entrará en remodelación tras casi 30 años sin intervención

Noticias Destacadas