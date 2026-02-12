María Carolina Hoyos habla con SEMANA sobre Gustavo Aponte y Miguel Uribe: “Entró conmigo a la UCI con la Virgen María”

La muerte de Gustavo Andres Aponte ha estremecido al país. Su asesinato, a tiros, a la salida de su gimnasio en Bogotá, despertó de nuevo el miedo por el inmenso dolor que las acciones de grupos de crimen organizado producen en la victiamas y sus familiares.

Poco a poco se han conocido los detalles del crimen. El comandante de la Policía, Giovanni Cristancho, narró a diferentes emisoras del país, cómo el asesinato había sido planeado de manera “milimétrica” y los autores tenían claras las rutinas del empresario —a qué horas entraba y salíaÿ, al punto de que los vehículos llegaron solo 10 minutos antes de que sucediera el ataque. “El sicario se acerca a menos de un metro y por la espalda le dispara al empresario y así mismo al escolta”, dijo Cristancho a Julio Sánchez Cristo.

El comandante de la Policía, Giovanni Cristancho, narró a diferentes emisoras del país, cómo el asesinato había sido planeado de manera “milimétrica”. Foto: Semana

Pero al lado de lo que sucedió alrededor de su muerte, también se ha compartido lo que fue su vida. Aponte era conocido por ser un juicioso empresario, dueño de Arroz Sonora y padre ejemplar de cuatro hijos. Su amor por el deporte y por ayudar a los demás han sido la constante en los mensajes que decenas de personas han dejado en redes sociales para repudiar su asesinato.

Una de las personas que escribió sus sentimientos con más generosidad fue María Carolina Hoyos. En dialogo con SEMANA, la hermana de Miguel Uribe Turbay narró que estuvo con Aponte en uno de los momentos más difíciles de su vida, cuando su hermano luchaba en una unidad de cuidados intensivos de la Fundación Santa Fe.

“Sabían las rutinas, sabían la hora a la que llegaba y la que salía”: así fue la planeación milimétrica del asesinato de Gustavo Aponte

Aponte, según narra ella, era amigo de unos amigos y llegó para ofrecer llevar a la Virgen a la clínica. El empresario era conocido por esa misión y solía acompañar a muchas familias que vivían graves tragedias o padecían enfermedades.

“El sicario se acerca a menos de un metro y por la espalda le dispara al empresario y así mismo al escolta”, aseguró la Policía sobre el crimen. Foto: Captura de video

“Lo conocí por eso, por su devoción por la Virgen”, narra Hoyos. La directora de la Fundación Solidaridad por Colombia asegura que se acuerda mucho de él en un día que fue muy simbólico en esa oración colectiva que había generado la esperanza de una recuperación de su hermano.

“Ese día, él fue a la misa a la clínica y entró conmigo a la UCI con la Virgen María”, narra Hoyos y agrega que, tras compartir ese día, le pareció que Aponte era una persona “muy especial”.

El sicario de la corbata: así fue, minuto a minuto, el asesinato del empresario Gustavo Andrés Aponte y su escolta en exclusivo sector de Bogotá

“Hace pocos meses, cuando Miguel ya había muerto, llevó nuevamente la Virgen María a nuestra casa y volvimos a rezar, a pedir consuelo y su amor... Era un hombre de convicciones. Su amor por la Virgen María fue el puente que lo unió a muchas familias, entre ellas la nuestra. Su fe no buscaba protagonismo. Buscaba servir”.

"No es normal que las familias se desintegren por la violencia. Toda mi solidaridad con su familia y con la familia de su escolta" Foto: Guillermo Torres / Semana

María Carolina asegura que su familia también vive un dolor profundo por la muerte del empresario. Y aprovechó para enviar un mensaje al país: “No es aceptable que en Colombia sigamos enterrando hombres jóvenes y buenos. No es normal que las familias se desintegren por la violencia. Toda mi solidaridad con su familia y con la familia de su escolta. Y una certeza íntima: seguro está en el mejor lugar de todos, pues era un hijo favorito. ¿Hasta cuándo?”.