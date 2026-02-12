Nación

Este era el empresario que fue asesinado cuando salía de un gimnasio en la calle 85 con séptima, en Bogotá

Poco a poco se han ido conociendo detalles de las víctimas que fueron ultimadas a disparos cuando salían de un gimnasio.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
12 de febrero de 2026, 8:27 a. m.
El empresario asesinado y la zona donde recibió los disparos después de salir del gimnasio.
El empresario asesinado y la zona donde recibió los disparos después de salir del gimnasio. Foto: API

Un nuevo hecho de violencia se registró en Bogotá y dejó a dos personas muertas en la calle 85 con séptima. Un sicario, vestido de traje y corbata, les disparó al frente de un gimnasio y después emprendió la huida junto a su cómplice en una moto.

Una de las víctimas fatales fue identificada como Gustavo Andrés Aponte Fonnegra, de quien poco a poco se han ido conociendo detalles con el pasar de las horas.

Este es el empresario asesinado a disparos en esta zona de la capital del país.
Este es el empresario asesinado a disparos en esta zona de la capital del país. Foto: API

Este hombre era un reconocido empresario del sector arrocero. En esta industria, era el propietario de la empresa Arroz Sonora, lo que puede ser pista clave dentro del caso, aunque todavía no se conocen con exactitud los motivos por los que recibió los disparos.

Además de esta actividad, también era miembro principal del consejo directivo de la Fundación Aponte Rojas, una organización dedicada a la formación y atención de niños, niñas y familias en condición de vulnerabilidad.

Bogotá

El sicario de la corbata: así fue, minuto a minuto, el asesinato del empresario Gustavo Andrés Aponte y su escolta en exclusivo sector de Bogotá

Bogotá

Definidas oficialmente las nuevas fechas límite para el pago de impuestos en Bogotá: predial, vehicular

Bogotá

Se conoce detalle clave del sicario que mató a dos personas en la calle 85, en Bogotá: “Es la primera vez que veo eso”

Bogotá

Tragedia durante la noche en Bogotá: grave accidente deja dos mujeres muertas

Bogotá

Gobierno Petro decreta emergencia económica por graves inundaciones: estas son las regiones incluidas en el documento

Bogotá

Los Ecopuntos de Bogotá: conozca dónde puede botar los escombros y residuos voluminosos en la ciudad

Bogotá

Familiares de Miguel Uribe Turbay rechazan el asesinato del empresario y su escolta en el norte de Bogotá: “Me acompañaron en mi duelo”

Nación

María Carolina Hoyos habla con SEMANA sobre Gustavo Aponte y Miguel Uribe: “Entró conmigo a la UCI con la Virgen María”

Confidenciales

Así se refirió Juan Carlos Pinzón sobre Gustavo Andrés Aponte, empresario asesinado en Bogotá: “vivía por su familia”

Bogotá

Esto dijo una vocera del gimnasio tras el doble asesinato a las afueras de exclusivo establecimiento en el norte de Bogotá

Se conoce detalle clave del sicario que mató a dos personas en la calle 85, en Bogotá: “Es la primera vez que veo eso”

De hecho, la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) se pronunció tras el crimen para lamentar la muerte de esta persona y rechazar este acto de violencia. “Su partida deja un vacío inmenso en el campo, donde su labor fue fundamental para el desarrollo de nuestras regiones”, manifestó.

“Enviamos nuestras más sentidas condolencias. Exigimos a las autoridades celeridad en las investigaciones y justicia ante este hecho que enluta a todo el país”, agregó.

Las autoridades investigam este violento crimen.
Las autoridades investigam este violento crimen. Foto: API

Asimismo, allegados de Aponte Fonnegra indicaron que se había iniciado como ministro de la comunión en la iglesia de La Inmaculada.

La otra víctima fatal fue identificada como Luis Gabriel Gutiérrez, quien era un policía retirado que fungía como escolta del empresario arrocero. Además, se conoció que estaba vinculado a la compañía Flexo Spring S.A.S.

Así fue el doble homicidio de un empresario y su escolta en la carrera séptima con calle 85, en Bogotá: “Estaba planeado”

Hasta el momento, no están claros los móviles del sicariato, ya que las autoridades no han recibido ninguna información sobre posibles amenazas que Aponte Fonnegra hubiera recibido.

La Policía ha dejado en claro que detrás del crimen hay una organización muy estructurada, ya que se planeó todo de manera milimétrica: sabían los horarios de las víctimas y, por lo mismo, arribaron al punto pocos minutos antes.

Un dato clave es que el sicario estaba esperando a las dos personas afuera del gimnasio vestido de traje, lo que lo ayudó a pasar completamente desapercibido en ese momento.

Las investigaciones ya se encuentran en curso para esclarecer en su totalidad este hecho de violencia y dar con la captura de los responsables.

Más de Bogotá

Asesinato de Gustavo Aponte

El sicario de la corbata: así fue, minuto a minuto, el asesinato del empresario Gustavo Andrés Aponte y su escolta en exclusivo sector de Bogotá

Capitalinos hacen largas filas para ingresar al Supercade y completar el pago impuestos predial y de vehículos de la Secretaría de Hacienda de Bogotá Abril 12 del 2022 Foto Guillermo Torres Reina / Semana

Definidas oficialmente las nuevas fechas límite para el pago de impuestos en Bogotá: predial, vehicular

El empresario asesinado y la zona donde recibió los disparos después de salir del gimnasio.

Este era el empresario que fue asesinado cuando salía de un gimnasio en la calle 85 con séptima, en Bogotá

Así quedó la escena del crimen poco después del ataque que generó miedo y zozobra.

Se conoce detalle clave del sicario que mató a dos personas en la calle 85, en Bogotá: “Es la primera vez que veo eso”

Así terminaron los dos carros involucrados en el hecho.

Tragedia durante la noche en Bogotá: grave accidente deja dos mujeres muertas

El presidente Gustavo Petro lideró una extensa jornada en Córdoba.

Gobierno Petro decreta emergencia económica por graves inundaciones: estas son las regiones incluidas en el documento

Los Ecopuntos móviles no permanecen de manera permanente en un solo lugar.

Los Ecopuntos de Bogotá: conozca dónde puede botar los escombros y residuos voluminosos en la ciudad

Los familiares del senador se solidarizaron con la familia del empresario.

Familiares de Miguel Uribe Turbay rechazan el asesinato del empresario y su escolta en el norte de Bogotá: “Me acompañaron en mi duelo”

Las autoridades investigam este violento crimen.

Esto dijo una vocera del gimnasio tras el doble asesinato a las afueras de exclusivo establecimiento en el norte de Bogotá

Corte de agua.

Cortes de agua en Bogotá este 12 de febrero: localidades y barrios que estarán hasta 24 horas sin servicio

Noticias Destacadas