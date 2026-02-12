Nación

Se conoce detalle clave del sicario que mató a dos personas en la calle 85, en Bogotá: “Es la primera vez que veo eso”

La Policía entregó nuevos detalles de la forma en la que se atacó a un empresario y a su escolta en el norte de la capital.

Redacción Nación
12 de febrero de 2026, 7:36 a. m.
Así quedó la escena del crimen poco después del ataque que generó miedo y zozobra.
Así quedó la escena del crimen poco después del ataque que generó miedo y zozobra. Foto: API

Momentos de terror se vivieron en Bogotá durante la tarde de este miércoles, 11 de febrero, cuando dos personas fueron atacadas a disparos por un sicario. Todo ocurrió en la calle 85 con carrera séptima, mientras por el sitio pasaban varios ciudadanos.

Las víctimas fueron identificadas como Gustavo Andrés Aponte Fonnegra, un reconocido empresario, y su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez Garzón. Pese a que fueron auxiliados rápidamente, fallecieron poco después.

Las autoridades investigam este violento crimen.
Las autoridades investigan este violento crimen. Foto: API

El general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía de Bogotá, habló en Blu Radio acerca del crimen y se refirió a un detalle clave del hombre que accionó el arma de fuego y después huyó del sitio.

Según el oficial, por lo que han evidenciado, todo el ataque fue planeado de manera minuciosa y esto queda claro por la forma en la que el asesino estaba vestido. “Este sicario lo estaba esperanzado caracterizado”, comentó.

Así fue el doble homicidio de un empresario y su escolta en la carrera séptima con calle 85, en Bogotá: “Estaba planeado”

“Es la primera vez que observamos un sicario vestido de traje y corbata”, agregó.

De acuerdo con lo que han establecido, el delincuente llegó al frente del sitio cerca de dos minutos antes de accionar el arma de fuego. Poco antes de que las víctimas pudieran ingresar al parqueadero, el sujeto se acercó y les disparó a menos de un metro.

Asesinaron a una persona en la calle 85 con carrera 7 en Bogotá
Asesinaron a una persona en la calle 85 con carrera séptima en Bogotá. Foto: Captura de video

En una estación de servicio, según el general, había una motocicleta que estaba esperando al sicario, por lo que este corrió hasta allí después de accionar la pistola. “Sabían las rutinas y las horas de llegada y salida. (...) No es una organización que improvisa”, dijo.

El comandante de la Policía de la capital del país explicó que una vez arribaron al sitio los primeros uniformados, nadie dio datos sobre el sicario y, además, tampoco los dejaron ver en las cámaras de seguridad, lo que impidió una respuesta más rápida para capturar a los delincuentes.

Confirman la muerte de dos personas que habían sido heridas por sicarios en la carrera séptima, en el norte de Bogotá

“Yo mismo tomé el radio y comencé a mover la patrullas, pero no sabíamos qué buscábamos. Hablaban de una moto, pero nadie nos decía cómo estaba la persona vestida ni nada”, señaló.

Pasaron algunos minutos y fue entonces cuando consiguieron las características de la moto y del sicario, pero ya los asesinos no estaban por la zona.

El general reiteró que el detalle que más llamó la atención fue la ropa que tenía el hombre que disparó. “Es la primera vez que veo a una persona sicariando en corbata, en traje, no lo había visto nunca”, expresó.

Por el momento, no se sabe si las víctimas habían recibido amenazas, por lo que las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer en su totalidad lo ocurrido en el caso y dar con el paradero de los responsables.

