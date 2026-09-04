El terremoto no se puede olvidar: a casi un mes de la emergencia, las nuevas cifras siguen causando preocupación

El terremoto del lunes 10 de agosto dejó miles de afectaciones en el territorio nacional, con graves pérdidas humanas y daños en las estructuras que albergaban a cientos de personas durante el evento sísmico.

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A casi un mes del movimiento telúrico de magnitud 7,4 Mw, las autoridades continúan consolidando las cifras de la emergencia y dimensionando el impacto que dejó el sismo, cuyo epicentro se ubicó en San José del Palmar, Chocó. El más reciente balance, con corte a las 6:30 de la mañana de este 4 de septiembre, evidencia que las consecuencias se extendieron por buena parte del territorio nacional.

De acuerdo con la actualización, 16 departamentos han reportado afectaciones, mientras que el número de municipios impactados llegó a 498. En total, 293.743 familias resultaron afectadas y 466.606 personas han sufrido las consecuencias del terremoto.

Uno de los aspectos más graves continúa siendo el impacto sobre la población. El reporte registra 331 personas fallecidas, mientras que otras 4.519 resultaron heridas. A esta cifra se suman 122 personas que permanecen desaparecidas. Durante las labores de atención y respuesta a la emergencia, 364 personas fueron rescatadas.

El terremoto también provocó daños considerables en viviendas y edificaciones. Hasta el momento, las autoridades contabilizan 201.010 viviendas averiadas y otras 36.336 que resultaron completamente destruidas. En cuanto a los edificios, 5.889 presentan algún tipo de afectación, mientras que 709 estructuras colapsaron.

Durante el terremoto del 10 de agosto ocurrido en Colombia, hubo familias que lo perdieron todo. Foto: UNGRD / Cortesía

Las consecuencias no se limitaron a los hogares. Distintos sectores de la infraestructura y los servicios esenciales también resultaron afectados, lo que genera nuevos desafíos para las comunidades que todavía avanzan en el proceso de recuperación.

Entre las cifras más relevantes se encuentran los 400 centros de salud afectados y los 4.292 centros educativos que registraron daños. Asimismo, 5.600 centros comunitarios resultaron impactados por el movimiento telúrico.

La emergencia también dejó consecuencias sobre la movilidad y los sistemas de transporte. Según el balance, 468 vías presentan afectaciones, mientras que cinco aeropuertos tuvieron daños. A esto se suman 140 acueductos afectados, situación que representa un desafío para garantizar el acceso a servicios básicos en las zonas que permanecen en proceso de recuperación.

El reporte también contabiliza 91 puentes vehiculares afectados y 13 puentes peatonales que presentan algún tipo de daño. Además del impacto sobre las personas, las viviendas y la infraestructura, la emergencia también tuvo consecuencias sobre los animales. Las autoridades registran 3.023 animales afectados y 2.976 que han podido ser rescatados durante las labores desplegadas después del sismo.

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Las cifras muestran así la magnitud de una emergencia que, desde aquel lunes 10 de agosto, obligó a las autoridades nacionales y territoriales a desplegar operativos de rescate, atención humanitaria y evaluación de daños en distintos puntos del país.

Aunque las labores de respuesta han permitido avanzar en el rescate de personas, la recuperación de infraestructura y la atención de las comunidades afectadas, el balance evidencia que todavía persisten retos para las familias que perdieron sus viviendas, las personas afectadas y los territorios que deberán afrontar un proceso de reconstrucción.