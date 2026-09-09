Aclaran origen de las fotos del cuerpo de Bendito Menor que circulan en redes sociales: Medicina Legal se pronunció

A través de redes sociales circulan imágenes del cuerpo sin vida de Nain Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor, quien fue abatido por las autoridades en horas de la madrugada del pasado viernes, 4 de septiembre.

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En dicho operativo en Riohacha, La Guajira, también fue abatida Rosa Angélica Tarazona, alias La Bebecita, pareja sentimental de Bendito Menor, así como dos criminales que los estaban custodiando. Se trata de Casi Loco y el Tío.

Por lo tanto, tras la circulación de las fotos del cuerpo de Bendito Menor, Medicina Legal emitió un comunicado en el que recalcó que estas no fueron tomadas en instalaciones pertenecientes a la entidad y que tampoco fueron captadas por algún funcionario.

“El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informa a la opinión pública que las imágenes de cuerpos sin vida que actualmente circulan en diferentes redes sociales, relacionadas con las personas fallecidas durante el operativo realizado en Riohacha el pasado 4 de septiembre, no corresponden a imágenes tomadas al interior de las instalaciones del Instituto ni fueron captadas por servidores, contratistas o personal vinculado a la entidad”, indicaron desde Medicina Legal.

Alias Bendito Menor y alias La Bebecita solían compartir fotos en las redes sociales. Foto: Redes sociales

De hecho, Medicina Legal rechazó la circulación de esas imágenes, dado que constituyen una vulneración a la dignidad humana.

“El Instituto rechaza de manera categórica la difusión y exposición de imágenes de personas fallecidas, por cuanto constituyen una vulneración a la dignidad humana, afectan la privacidad de las víctimas y generan un impacto adicional sobre sus familiares y seres queridos”, agregaron.

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Por último, Medicina Legal fue enfática al señalar en el comunicado que los procedimientos que llevan a cabo sus funcionarios se realizan bajo estrictos protocolos técnicos, éticos y de confidencialidad.

“En cumplimiento de su misión institucional, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses desarrolla sus actuaciones bajo estrictos protocolos técnicos, éticos y de confidencialidad, garantizando el respeto por los cuerpos bajo su custodia, la protección de la información forense y el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes. Asimismo, la Entidad reitera su compromiso con la preservación de la dignidad de las personas fallecidas y exhorta a la ciudadanía, medios de comunicación, usuarios de redes sociales y demás actores a abstenerse de compartir material gráfico que pueda vulnerar los derechos de las víctimas y de sus familias”, concluyó Medicina Legal.