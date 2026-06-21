¿Cuánto puede subir o bajar el dólar tras la elección del nuevo presidente Abelardo De La Espriella?

La elección de Abelardo De la Espriella como nuevo presidente de Colombia podría tener un impacto significativo sobre el mercado cambiario, especialmente en el comportamiento del dólar frente al peso colombiano.

Abelardo De La Espriella, nuevo presidente electo de los colombianos

De acuerdo con analistas económicos, una victoria que sea interpretada por los inversionistas como un cambio de rumbo en la política económica del país podría fortalecer la moneda local y llevar la tasa de cambio a niveles no vistos en varios años.

Abelardo De La Espriella fue elegido como presidente de Colombia. Foto: Montaje Semana

Wilson Tovar, gerente de Investigaciones Económicas de Acciones y Valores, considera que la confirmación de un cambio de ciclo político tendría efectos positivos sobre la percepción de riesgo de Colombia. Según el experto, el mercado podría reaccionar favorablemente ante expectativas de una mayor confianza para la inversión privada, estabilidad regulatoria y una agenda económica más predecible.

En el frente cambiario, Tovar estima que el peso colombiano podría fortalecerse alrededor de un 3 % adicional frente al dólar una vez se confirme el resultado electoral.

Bajo este escenario, la tasa de cambio podría ubicarse en un rango entre los 3.350 y 3.400 pesos por dólar, con posibilidades de descender incluso hasta los 3.300 pesos si el mercado reconoce rápidamente el nuevo panorama político y económico.

La reacción del dólar estaría relacionada con una mayor entrada de capitales al país y una reducción de las primas de riesgo exigidas por los inversionistas internacionales.

Cuando los mercados perciben un entorno más favorable para los negocios y una menor incertidumbre sobre las reglas económicas, suele aumentar la demanda por activos locales, fortaleciendo la moneda nacional.

No obstante, los analistas recuerdan que el comportamiento del dólar no depende únicamente del resultado de una elección presidencial. Factores externos como las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, los precios internacionales del petróleo, el crecimiento de la economía mundial y el apetito de los inversionistas por los mercados emergentes también juegan un papel determinante.

Precio del dólar tras las elecciones. Foto: Adobe Stock

Asimismo, parte del optimismo asociado a un eventual triunfo de De la Espriella podría reflejarse en los mercados incluso antes de su posesión. Las expectativas suelen anticiparse a los acontecimientos y los inversionistas ajustan sus posiciones conforme perciben mayores probabilidades de cambio político.

Gustavo Petro señala que “no se puede proclamar a ningún presidente”

En consecuencia, aunque no existe garantía de que el dólar alcance los niveles proyectados, el escenario planteado por los expertos sugiere que una victoria de Abelardo De la Espriella podría favorecer una apreciación del peso colombiano y llevar la tasa de cambio a una franja cercana a los 3.300 pesos por dólar durante los primeros meses del nuevo gobierno.