América Latina se perfila como uno de los mercados con mayor potencial para la expansión de las tarjetas de crédito en los próximos años.

Un informe elaborado por Paymentology junto con Datos Insights señala que la evolución del sector estará marcada por la inclusión financiera, la digitalización y la adopción de nuevas plataformas tecnológicas que reemplazan sistemas tradicionales.

La región combina un crecimiento del consumo con una base amplia de población que aún no ha accedido plenamente al crédito formal.

Este escenario ha impulsado a bancos y fintech a acelerar su transformación digital para responder a consumidores que demandan procesos más ágiles, emisión inmediata y mayor control en tiempo real sobre sus productos financieros.

Alejandro del Río, Director Regional para Latinoamérica de Paymentology, afirmó que “las tarjetas de crédito seguirán siendo un producto financiero clave a nivel global, pero estamos viendo un cambio estructural en el ecosistema de pagos”.

En países como México, el mercado muestra dinamismo con 61,8 millones de tarjetas activas y un crecimiento relevante del gasto, especialmente en comercio electrónico.

Colombia, por su parte, avanza en la expansión de pagos contactless y billeteras digitales, con proyecciones de crecimiento anual cercano al 8 % hasta 2029.

Argentina presenta una alta utilización del crédito en un entorno económico complejo, con un volumen cercano a US$80 mil millones, donde las tarjetas concentran buena parte del volumen transaccional en línea.

También se identifican tres tendencias que definirán el rumbo del sector: modernización tecnológica bajo modelos “cloud-first”, consumidores que exigen personalización y seguridad digital, y la integración de nuevas modalidades como el “Buy Now, Pay Later” y el crédito embebido.

Más allá de la expansión del plástico tradicional, el reto para la industria será adaptarse a un ecosistema de pagos más flexible y digital, donde la competencia no solo proviene de la banca tradicional, sino también de actores tecnológicos que redefinen la forma de acceder al crédito.