Servinformación llega a Chile y acelera su expansión en Latinoamérica

La multilatina colombiana Servinformación anunció el inicio formal de operaciones en Chile, un paso clave dentro de su plan de expansión para 2026.

Con presencia consolidada en Colombia, México, Perú y Ecuador, la compañía busca que su proceso de internacionalización represente al menos el 10 % de sus ingresos globales, en un año en el que proyecta un crecimiento total del 50 % en facturación.

La firma, reconocida por su Partner Premier de Google Cloud, llega al mercado chileno con una propuesta centrada en consultoría estratégica y soluciones avanzadas en inteligencia artificial generativa (GenAI), soberanía de datos y modernización de infraestructura tecnológica.

El objetivo no es únicamente implementar tecnología, sino acompañar a las empresas en la optimización de su rentabilidad y toma de decisiones basada en datos.

Manuel Peláez, CEO de Servinformación, señaló que Chile representa un mercado de alta sofisticación técnica y un punto estratégico para consolidar la visión regional de la compañía.

La operación estará liderada por Víctor Toro Tobar como director comercial en ese país, con sede en Santiago y enfoque en sectores como banca, comercio minorista, logística y gobierno.