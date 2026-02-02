Santiago de Chile, la ciudad latinoamericana con el mejor sistema de transporte, según estudio: ¿Cómo le fue a Bogotá?

Más del 90 % de las ciudades del mundo han establecido metas para 2035 orientadas a mejorar la movilidad urbana, promoviendo una reducción del uso del automóvil privado hacia alternativas más sostenibles como el transporte público, la bicicleta y los desplazamientos a pie.

Uber le responde al Gobierno por proyecto que “criminaliza” el uso de aplicaciones: “Confunde la innovación con amenaza”

El Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá recibió buena calificación en estudio internacional. Foto: TransMilenio

Sin embargo, una nueva investigación de Boston Consulting Group (BCG) revela que, en promedio, las ciudades a nivel mundial se encuentran entre 10 y 15 puntos porcentuales por detrás de esos objetivos, una brecha que resulta difícil de cerrar si se considera que el ritmo histórico de avance ha sido de apenas 3 a 5 puntos por década.

Estos resultados surgen del “BCG City Mobility Compass: The Global Champions of Urban Mobility”, un estudio que evalúa 150 ciudades a nivel global a partir de más de 20 indicadores de desempeño, que incluyen congestión, emisiones, acceso y calidad del transporte público, integración modal y movilidad activa. El informe también incorpora respuestas de encuestas realizadas a más de 50 líderes urbanos.

Bogotá y el rol del transporte masivo en la movilidad urbana

Dentro del análisis regional, Bogotá presenta un desempeño cercano a 5,5 sobre 10, apoyado principalmente en su sistema de transporte masivo como el Transmilenio, que entra en la categoría BRT (Bus Rapid Transit), es reconocido a nivel internacional y clave para estructurar la movilidad urbana de la ciudad. Este sistema explica buena parte del posicionamiento de la capital colombiana dentro del conjunto de ciudades latinoamericanas evaluadas.

“El sistema BRT ha sido un pilar fundamental para la movilidad de Bogotá y continúa siendo una referencia regional en el diseño e implementación de sistemas de transporte masivo en buses”, señaló Christopher Weisz, Managing Director & Partner de BCG.

“Sin embargo, los datos muestran que el desafío hacia delante pasa por mejorar la calidad del servicio, reducir la congestión y el hacinamiento, y avanzar en una mayor integración modal para cerrar la brecha hacia 2035”, agregó Weisz.

Se quedarían sin carro hasta por 3 meses: conductores de Uber, Didi y otras aplicaciones, contra las cuerdas por cuenta del Gobierno

Soluciones como el metro de Bogotá mejorarían el sistema de transporte de la capital, según ele estudio. Foto: Tomado de X de @CarlosFGalan

El informe también señala que la ciudad aún no cuenta con un sistema de metro operativo, actualmente en construcción y con finalización prevista para 2028, cuya puesta en marcha será un factor clave para mejorar el perfil de movilidad urbana en el mediano plazo.

Santiago de Chile, la mejor en cuanto a movilidad

En el marco regional, Santiago de Chile se posiciona como la ciudad latinoamericana con mejor desempeño entre las analizadas, con un puntaje cercano a 6 sobre 10, destacándose por la solidez de su sistema de transporte público y por un alto nivel de integración entre metro, buses y modos activos.

Buenos Aires, por su parte, presenta un desempeño similar al de Bogotá, con puntajes en torno a 5,5 sobre 10. El estudio reconoce como fortaleza la diversidad de opciones de movilidad y la amplitud de su red de transporte público, aunque identifica desafíos asociados a la antigüedad de la infraestructura, la calidad del servicio y un impulso relativamente menor en materia de sostenibilidad.

En un nivel más rezagado se ubica Lima, con un puntaje aproximado de 3,5 sobre 10, afectada por elevados niveles de congestión, cobertura limitada del transporte público y una fuerte dependencia del transporte informal y del vehículo privado.

Brechas estructurales y desafíos compartidos

El análisis de BCG evidencia disparidades significativas en el desempeño de la movilidad urbana, incluso entre ciudades de tamaño comparable. A nivel global, las ciudades con mayor dependencia del automóvil registran emisiones de CO₂ más del doble por trayecto de 10 minutos y tiempos de viaje significativamente más altos que aquellas con sistemas de transporte público robustos.

En las grandes ciudades de economías en desarrollo, el estudio advierte que, sin inversiones adicionales, el acceso al transporte público podría caer hasta 15 puntos porcentuales hacia 2040, mientras que la capacidad de transporte sobre rieles per cápita podría reducirse entre un 25 % y un 30 % como consecuencia del crecimiento poblacional.

Estas son las nuevas tarifas de los parqueaderos en Bogotá: solo falta la firma del alcalde Carlos Fernando Galán para quedar en firme

La dependencia del automóvil sigue afectando la calidad del aire en diferentes ciudades del mundo. Foto: Getty Images

¿Cómo se mejoraría la transformación hacia una mejor movilidad?

“Las ciudades que logran avanzar más rápido son aquellas que toman decisiones basadas en evidencia y con una mirada integral del sistema de movilidad”, concluyó Weisz. “Invertir en transporte masivo, mejorar la calidad del servicio e integrar los distintos modos es clave para reducir la dependencia del automóvil y avanzar hacia sistemas más eficientes y sostenibles”.

El informe concluye que las ciudades pueden acelerar su transformación si logran identificar, con precisión, sus brechas y oportunidades, superando enfoques aislados y utilizando datos en tiempo real para orientar las decisiones de inversión.