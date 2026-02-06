Integrante del Tren de Aragua vinculado con crimen de militar venezolano en Chile será extraditado

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia avaló la extradición de Dayonis Junior Orozco Castillo, un integrante del Tren de Aragua, la temida banda criminal de Venezuela, que terminó vinculado con el crimen de Ronald Ojeda Moreno, un mayor de Carabineros venezolano que fue asesinado en 2024 en Chile.

Con ponencia del magistrado Jorge Hernán Díaz Soto, vicepresidente de la Sala, la Corte dio “concepto favorable” a la solicitud de extradición que hizo un Juzgado de Garantías de Santiago de Chile contra Orozco Castillo, también conocido como Yendris Segundo Paz Pérez.

Dictan prisión provisional contra el sospechoso del asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda en Chile

La Corte avaló la extradición contra Dayonis Orozco tras identificarlo plenamente, verificar que el proceso en Chile vaya con la normativa colombiana y la equivalencia entre la providencia dictada en el extranjero y la acusación del sistema procesal en nuestro país.

Así fue como la Sala de Casación Penal decidió: “Es evidente que en el ordenamiento jurídico de la República de Chile, como en el de Colombia, las conductas que se reprochan a Dayonis Junior Orozco Castillo son delitos y están enlistadas en el artículo II del Tratado de Extradición. Además, en ambos países están penadas con una pena de prisión cuya duración supera ampliamente el término de un (1) año”.

La Corte también señaló que los delitos contra Orozco Castillo en Chile no estaban prescritos, tampoco tenía procesos en Colombia por los mismos hechos y no tenía investigaciones iguales a los delitos por los que fue pedido en extradición.

¿De qué se le acusa a Dayonis Orozco?

El ciudadano venezolano es señalado en Chile como el presunto responsable del delito de asociación criminal por los vínculos que tendría con el Tren de Aragua, la banda criminal que ha logrado extender sus tentáculos a varios países en Suramérica, Centroamérica y hasta en Estados Unidos.

La Corte Suprema informó que las autoridades de ese país vincularon a Dayonis Orozco como uno de los partícipes de grupos en redes sociales en los que se dio instrucciones a líderes de la organización criminal para cometer delitos planeados.

Así habrían terminado ejecutando secuestros extorsivos, extorsiones y cualquier tipo de actividades que les permitiera alimentar sus rentas criminales en ese país. El Tren de Aragua es una de las principales bandas criminales venezolanas que logró expandirse a varios países en medio de la crisis política en ese país con la dictadura de Nicolás Maduro.

Orozco también estaría relacionado con el secuestro y homicidio del mayor de carabineros venezolano, Ronald Ojeda, quien fue asesinado en Chile el 21 de febrero de 2024, por la evidencia que quedó en uno de los grupos de redes sociales donde dieron órdenes para cometer delitos contra funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile.