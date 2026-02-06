Nación

Integrante del Tren de Aragua vinculado con crimen de militar venezolano en Chile será extraditado

El gobierno del presidente Petro tendrá la última palabra en la extradición de Dayonis Junior Orozco.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
6 de febrero de 2026, 5:15 p. m.
Dayonis Junior Orozco es solicitado en extradición por el crimen de un mayor de Carabineros en Chile.
Dayonis Junior Orozco es solicitado en extradición por el crimen de un mayor de Carabineros en Chile. Foto: Policía Nacional

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia avaló la extradición de Dayonis Junior Orozco Castillo, un integrante del Tren de Aragua, la temida banda criminal de Venezuela, que terminó vinculado con el crimen de Ronald Ojeda Moreno, un mayor de Carabineros venezolano que fue asesinado en 2024 en Chile.

Con ponencia del magistrado Jorge Hernán Díaz Soto, vicepresidente de la Sala, la Corte dio “concepto favorable” a la solicitud de extradición que hizo un Juzgado de Garantías de Santiago de Chile contra Orozco Castillo, también conocido como Yendris Segundo Paz Pérez.

Dictan prisión provisional contra el sospechoso del asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda en Chile

La Corte avaló la extradición contra Dayonis Orozco tras identificarlo plenamente, verificar que el proceso en Chile vaya con la normativa colombiana y la equivalencia entre la providencia dictada en el extranjero y la acusación del sistema procesal en nuestro país.

Así fue como la Sala de Casación Penal decidió: “Es evidente que en el ordenamiento jurídico de la República de Chile, como en el de Colombia, las conductas que se reprochan a Dayonis Junior Orozco Castillo son delitos y están enlistadas en el artículo II del Tratado de Extradición. Además, en ambos países están penadas con una pena de prisión cuya duración supera ampliamente el término de un (1) año”.

Nación

Corrupción en la UNGRD: Víctimas le piden a la Fiscalía explicaciones sobre la investigación contra Jaime Ramírez Cobo

Nación

Alerta máxima en Montería y Lorica por onda de creciente del río Sinú que ya provoca inundaciones: esto dice el Ideam

Nación

Fiscalía acusó al expresidente de la Nueva EPS y a otros exdirectivos por supuestamente ocultar facturas y desviar recursos

Nación

Emergencia económica: la Corte suspende decreto al sector energía; ¿afecta al servicio domiciliario?

Nación

Caso Uribe: la Corte Suprema fijó el inicio del juicio contra el magistrado del CNE, Álvaro Hernán Prada

Cartagena

Montecristo, sur de Bolívar, bajo el agua: este es el complejo panorama por fuertes lluvias

Nación

Seis mineros terminaron atrapados tras explosión en Guachetá, Cundinamarca: esto se sabe

Nación

Cenit, filial de Ecopetrol, reconoce que pagó $20.000 millones más por contrato en regla, según Seguros del Estado

Nación

Se reactiva caso Uribe en la Corte Suprema: Sala Penal rechazó recusación contra el magistrado ponente

Nación

Abren indagación contra Efraín Cepeda por supuestas alianzas con paramilitares. ¿En qué va el caso Benedetti?

La Corte también señaló que los delitos contra Orozco Castillo en Chile no estaban prescritos, tampoco tenía procesos en Colombia por los mismos hechos y no tenía investigaciones iguales a los delitos por los que fue pedido en extradición.

¿De qué se le acusa a Dayonis Orozco?

El ciudadano venezolano es señalado en Chile como el presunto responsable del delito de asociación criminal por los vínculos que tendría con el Tren de Aragua, la banda criminal que ha logrado extender sus tentáculos a varios países en Suramérica, Centroamérica y hasta en Estados Unidos.

La Corte Suprema informó que las autoridades de ese país vincularon a Dayonis Orozco como uno de los partícipes de grupos en redes sociales en los que se dio instrucciones a líderes de la organización criminal para cometer delitos planeados.

YouTube video ZXFAV3hgz4k thumbnail

Así habrían terminado ejecutando secuestros extorsivos, extorsiones y cualquier tipo de actividades que les permitiera alimentar sus rentas criminales en ese país. El Tren de Aragua es una de las principales bandas criminales venezolanas que logró expandirse a varios países en medio de la crisis política en ese país con la dictadura de Nicolás Maduro.

Orozco también estaría relacionado con el secuestro y homicidio del mayor de carabineros venezolano, Ronald Ojeda, quien fue asesinado en Chile el 21 de febrero de 2024, por la evidencia que quedó en uno de los grupos de redes sociales donde dieron órdenes para cometer delitos contra funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile.

Más de Nación

Jaime Ramírez Cobo Enlace entre el Gobierno y el Congreso en el escándalo

Corrupción en la UNGRD: Víctimas le piden a la Fiscalía explicaciones sobre la investigación contra Jaime Ramírez Cobo

No

Integrante del Tren de Aragua vinculado con crimen de militar venezolano en Chile será extraditado

Afectaciones por inundaciones del río Sinú, en Córdoba.

Alerta máxima en Montería y Lorica por onda de creciente del río Sinú que ya provoca inundaciones: esto dice el Ideam

José Fernando Cardona, expresidente de Nueva EPS.

Fiscalía acusó al expresidente de la Nueva EPS y a otros exdirectivos por supuestamente ocultar facturas y desviar recursos

Emergencia Económica, decreto

Emergencia económica: la Corte suspende decreto al sector energía; ¿afecta al servicio domiciliario?

Álvaro Hernán Prada

Caso Uribe: la Corte Suprema fijó el inicio del juicio contra el magistrado del CNE, Álvaro Hernán Prada

Montecristo inundado.

Montecristo, sur de Bolívar, bajo el agua: este es el complejo panorama por fuertes lluvias

Imagen de referencia. Más de 50 de los trabajadores de Esmeraldas Santa Rosa fueron retenidos en la tarde de este viernes 28 de abril.

Seis mineros terminaron atrapados tras explosión en Guachetá, Cundinamarca: esto se sabe

Labores de rescate de los mineros atrapados.

Identifican a los mineros atrapados en una mina de Guachetá, Cundinamarca: la acumulación de gas impide el rescate

Anuar Salín Jure y Vivian Polanía

Exesposo de Vivian Polanía sacó a la luz detalle que le encontró a su hijo después de que la jueza fuera hallada muerta: “Ese pálpito”

Noticias Destacadas