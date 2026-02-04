Alias Pipe Tuluá se declarará no culpable en los Estados Unidos por el cargo de narcotráfico

Andrés Felipe Marín, conocido con el alias de Pipe Tuluá, fue extraditado a los Estados Unidos, justo cuando el presidente Gustavo Petro se reunía con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca. Este miércoles, el señalado cabecilla de la banda La Inmaculada, se declarará no culpable del cargo de narcotráfico.

En Colombia, alias Pipe Tuluá tiene un prontuario lleno de homicidios, extorsiones y tráfico de estupefacientes. Sin embargo, luego de su fallida entrada al proceso de paz total, le apareció un expediente en los Estados Unidos relacionado con narcotráfico.

La justicia norteamericana radicó una solicitud de extradición en contra del señalado cabecilla, y el gobierno del presidente Gustavo Petro, no tuvo más que obedecer las órdenes de los Estados Unidos, a pesar de la intención de incluirlo en el proyecto de paz total y convertirlo en un gestor desde las cárceles.

Alias Pipe Tuluá se encuentra en Texas a la espera de su traslado a una corte federal, donde le darán a conocer los cargos que corren en su contra. SEMANA conoció que Pipe Tuluá se declarará no culpable de los señalamientos que haga la justicia de los Estados Unidos.

Su extradición estuvo a punto de frenarse, luego de que aseguró haberle salvado la vida a otro integrante de las mesas de diálogo de paz. Se trata de alias Araña, cabecilla de los Comandos de Frontera que, supuestamente, iba a ser asesinado hasta que Pipe Tuluá logró evitarlo.

Vicky Dávila revela explosivo audio del extraditado Pipe Tuluá: asegura que dio plata a la campaña de Petro, a través de su hermano Juan Fernando

En los últimos días, el presidente de la República, Gustavo Petro, insistió al entonces ministro de justicia, Andrés Idárraga, en agilizar los trámites para lograr la extradición de alias Pipe Tuluá a los Estados Unidos; incluso advirtió que el señalador cabecilla criminal estaría comprando funcionarios.

Ese señalamiento, de estar comprando funcionarios, provocó que alias Pipe Tuluá grabará un audio que compartió con la candidata presidencial, Vicky Dávila, en el que advirtió que el único que compró fue a Juan Fernando Petro, hermano del presidente de la República, además de algunos aportes que hizo la campaña presidencial.

“Yo estoy acá tranquilo esperando que tomen esa decisión y pues creo que si estamos hablando de comprar funcionario, pues creo que lo primero que usted debería es evaluarse, porque a su hermano sí lo compramos y tenemos las pruebas de que le pasamos mucho dinero para su campaña”, dijo Pipe Tuluá.

Vicky Dávila Pipe Tuluá Juan Fernando Petro Gustavo Petro Foto: SEMANA

Alias Pipe Tuluá además compartió otro audio dirigido al resto de integrantes de la organización criminal de La Inmaculada, para evitar represalias por su extradición. Dijo que las pruebas de sus denuncias las presentará a los Estados Unidos.