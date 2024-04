Nicolás Maduro persigue a sus opositores en Colombia: estos son los dramáticos testimonios de las víctimas del régimen

Doble desplazamiento

El de Zerpa es un doble desplazamiento. Él consiguió el estatus de refugiado tras demostrar que había huido de Venezuela por motivos políticos y se radicó en Medellín, pero allí comenzó a ser perseguido cuando salía a la calle y se mudó con su familia a Bogotá pensando que en la capital estarían más protegidos. No fue así.“Estaba con mi hijo en un parque de Kennedy y una moto empezó a seguirnos. Me percaté de lo ocurrido y comencé a caminar; entonces me di cuenta de que el vehículo me estaba grabando. Corrí y me metí a un CAI. Desde entonces, solo salgo de la casa cuando es necesario”, detalló Zerpa.