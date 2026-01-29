Finanzas saludables: cómo enfrentar dificultades económicas sin comprometer su futuro

Cuando se presentan dificultades económicas, el impulso natural puede ser evitar el problema o buscar soluciones inadecuadas. Sin embargo, los expertos coinciden en que el primer paso, y quizás el más importante, es comunicarse con la entidad financiera antes de que la situación se agrave.

Según Banca de las Oportunidades, para enfrentar este tipo de situaciones es clave la educación financiera, porque de ella depende que los consumidores e inversionistas mejoren su relación con los productos, conceptos y riesgos. Además, cuando hay información, instrucción y asesoramiento las personas desarrollan las habilidades y la confianza necesarias para tomar decisiones acertadas.

Y en el caso particular de los pensionados, es fundamental contar con productos y servicios diseñados específicamente para sus necesidades, así como asesoría especializada que considere sus particularidades económicas.

Los riesgos de las decisiones extremas

Tomar medidas drásticas sin explorar primero las opciones disponibles puede generar consecuencias que se extienden por años. Aunque la legislación colombiana contempla la figura de insolvencia persona natural para atender casos de sobreendeudamiento o dificultades de pago, recurrir a este mecanismo formal implica consecuencias que van más allá de lo inmediato. Entre ellas están:

Afectación del historial crediticio. Los reportes negativos en las centrales de riesgo limitan significativamente el acceso a futuros productos financieros. Incluso cuando se logra acceder a créditos nuevamente, las condiciones suelen ser menos favorables: tasas de interés más altas, plazos más cortos y requisitos más exigentes.

Por eso, la recomendación de expertos y entidades financieras es agotar primero todas las vías de diálogo y alternativas de negociación. Una conversación a tiempo puede evitar años de dificultades crediticias.

Prevención, la mejor estrategia

Lo más importante es recordar que las dificultades económicas no deben enfrentarse en solitario. Revisar periódicamente el estado de las finanzas personales, aprovechar los programas gratuitos de educación financiera disponibles y buscar asesoría cuando surgen dudas son prácticas que contribuyen a mantener la estabilidad económica.

Las entidades financieras están preparadas para ofrecer alternativas y acompañamiento. Un contacto oportuno puede marcar la diferencia entre una solución sostenible y consecuencias que afecten el patrimonio y el futuro financiero durante años.

La clave está en actuar a tiempo, informarse adecuadamente y tomar decisiones conscientes que protejan tanto el presente como el futuro económico propio y el de la familia.

Alternativas antes del punto de quiebre

Las entidades financieras cuentan con múltiples herramientas diseñadas para ayudar a sus clientes en momentos de dificultad. Entre las más comunes se encuentran:

Reestructuración de créditos: Permite renegociar las obligaciones actuales ajustando plazos y cuotas a la capacidad de pago real.

En casos específicos, algunas entidades ofrecen alivios temporales que permiten recuperar la estabilidad financiera sin generar reportes negativos. Programas de educación financiera: Más allá de resolver el problema inmediato, muchos bancos ofrecen asesorías para organizar las finanzas personales de manera sostenible, previniendo futuros sobreendeudamientos.

Soluciones que brindan tranquilidad financiera

El Banco GNB Sudameris ha desarrollado una serie de mecanismos para brindar atención de alto nivel a sus clientes y ayudarlos a reorganizar sus finanzas cuando enfrentan dificultades temporales.

Entre las alternativas disponibles, que están sujetas a las condiciones de cada caso, se encuentran el retanqueo (nuevo desembolso sobre un crédito vigente, que ajusta plazo y cuota), la modificación o reestructuración de los créditos y la condonación de intereses de acuerdo con el estado de la obligación. Estas figuras permiten renegociar obligaciones y mejorar el flujo de caja en las finanzas personales. En casos específicos, se pueden ofrecer períodos de gracia.

Adicionalmente, el Banco GNB Sudameris cuenta con programas de educación financiera y asesorías orientadas a prevenir el sobreendeudamiento y organizar las finanzas personales de manera sostenible.

Para más información sobre estas alternativas y productos, los clientes pueden contactar directamente al Banco GNB Sudameris a través de sus oficinas, canales digitales o en las líneas de atención (57) 601 2750049 / 601 2750045 o 018000 121070, de lunes a viernes, 8:00 a.m. – 5:00 p.m.