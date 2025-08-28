Así funciona el modelo de sostenibilidad del Banco GNB Sudameris. Ya beneficia a clientes y proveedores

En un entorno financiero en constante innovación, ofrecer nuevos productos y servicios ya no es suficiente. Por eso, los bancos han diseñado estrategias que integran la sostenibilidad como un pilar fundamental del negocio, y el Banco GNB Sudameris es ejemplo de ello. Hoy, se consolida como una entidad que impulsa prácticas que contribuyen a que el sector financiero sume a las metas de desarrollo sostenible del país.

A través de la planificación de actividades y la implementación de tecnologías eficientes, el Banco promueve un enfoque integral que busca articular sus planes de negocio con siete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), a través de los cuales financiará proyectos amigables con el medioambiente, buscando el bienestar de las personas, el crecimiento, la estabilidad del negocio y el cuidado del planeta.

Acciones concretas

Entre sus principales logros en esa materia se destaca la sede administrativa del Banco GNB Sudameris en Bogotá, que cuenta con la certificación LEED Gold como construcción sostenible y de alto desempeño ambiental. En ese camino también sobresale la migración del ciento por ciento de sus extractos físicos a formatos digitales, con lo cual alcanzó una reducción significativa en el consumo de papel.

Así mismo, eliminó completamente el uso de vasos de plástico e icopor en todas las sedes administrativas y puntos de atención. Esta decisión llevó al banco a reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) de 12,9 tCO2e a 2,2 tCO2e en el segundo trimestre del año, equivalente a retirar de circulación 2,3 automóviles durante un año.

Otras acciones concretas son las tarjetas débito y crédito hechas con un 85 por ciento de plástico reciclado, cuadernos corporativos elaborados con materiales ecológicos y reciclables, y algunos elementos promocionales fabricados con elementos biodegradables.

Con respecto al componente social, más de 1.300 colaboradores se beneficiaron el año pasado con 1.459 horas destinadas a la formación en bienestar y salud mental, 4.900 horas en competencias técnicas y 2.697 horas en seguridad y salud en el trabajo.

Por último, en línea con el compromiso de inclusión financiera, el banco puso a disposición de los consumidores con discapacidad auditiva el Servicio de Interpretación Virtual, a través de una plataforma tecnológica que cuenta con intérpretes de Lengua de Señas Colombiana (LSC) en línea. Además, los canales de atención del banco están habilitados para que clientes y usuarios con otro tipo de discapacidades puedan consultar la información sobre productos y servicios, realizar transacciones y acceder a los beneficios que ofrece la entidad.

Metas claras

Dentro de los planes de trabajo a corto y mediano plazo relacionados con los Asuntos ASG, incluidos los climáticos, avanzan proyectos relacionados con la transición de iluminación halógena e incandescente a iluminación LED, la instalación de sistemas de ahorradores de agua y la actualización de equipos de aire acondicionado.

Así mismo, el Banco GNB Sudameris y sus filiales nacionales vienen adelantando la medición y cuantificación de la huella de carbono corporativa, así como la identificación de las principales fuentes para definir estrategias que les permitan apoyar el compromiso del sector financiero para el cumplimiento de las metas que Colombia se trazó para reducir sus emisiones de GEI en un 51 por ciento para 2030.

A esto se suman otras iniciativas, como estructurar y definir líneas de crédito dirigidas a clientes que ejecuten proyectos de conservación y protección de recursos naturales, así como el desarrollo de la comunidad en general. También, lidera la gestión de recursos con bancas multilaterales para el financiamiento de proyectos que buscan la preservación del medioambiente y la asignación de recursos para mantener dentro del portafolio de inversión títulos relacionados con estos asuntos.

Cultura organizacional sostenible

Como parte de su cultura organizacional, el banco fomenta prácticas de transporte sostenible entre sus colaboradores a través de medios alternativos como la bicicleta y la patineta, que permiten reducir la huella de carbono asociada al desplazamiento diario. De esta manera, se instalaron más de 50 parqueaderos para este tipo de vehículos en la sede principal y se busca replicar el modelo en las otras sedes administrativas y oficinas que no cuenten con ellos.

También, desarrolló estrategias para sensibilizar y educar ambientalmente a colaboradores, proveedores, clientes, y así promover una cultura de conservación ambiental y el uso eficiente de recursos como el agua y la electricidad. Con pequeñas acciones como desconectar cargadores o equipos que no estén en uso, aprovechar al máximo la luz natural, reducir el uso de papel en las oficinas o cerrar los grifos durante el tiempo de lavado de manos, ya se han obtenido logros importantes.

Adicionalmente, con la implementación de la política de compras sostenibles, promueve la adquisición de bienes y servicios amigables con el medio ambiente y la adopción de prácticas para establecer relaciones comerciales responsables con proveedores como aliados estratégicos. Esta política incluye distintas actividades asociadas a infraestructura, tecnología, maquinaria, inmobiliario, mercadeo, transporte, logística, papelería, aseo y cafetería, entre otras, que buscan aportar a la transición del país hacia una economía baja en carbono. El Banco GNB Sudameris avanza con su equipo en el compromiso de ser más sostenible.