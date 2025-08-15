Banco GNB Sudameris fortalece sus canales digitales. Así pueden las personas y las empresas aprovechar sus ventajas

En un entorno financiero en constante evolución, la banca digital se ha consolidado como un elemento esencial para las personas y las empresas. Hoy, el consumidor financiero exige acceso inmediato, autonomía, seguridad y nuevas experiencias, todo desde sus dispositivos electrónicos.

La transformación digital no solo mejora la eficiencia operativa. Le abre puertas a la inclusión financiera, optimiza procesos y fortalece la competitividad. En este contexto, el Banco GNB Sudameris se posiciona como un actor de primer nivel gracias a un portafolio digital cada vez más amplio.

“Por ejemplo, nuestra app banca móvil y web banca virtual permiten gestionar de forma sencilla y segura las operaciones bancarias. El cliente tiene el control de sus finanzas en la palma de su mano, con acceso 24/7 y funcionalidades intuitivas y amigables. Las plataformas están diseñadas para adaptarse a los nuevos hábitos digitales, ofreciendo servicios rápidos, seguros y accesibles desde cualquier lugar”, informaron desde la entidad.

Mejor con las llaves

Las llaves Bre-B, de las que también es parte el Banco GNB Sudameris, redefinen la forma de autenticar operaciones digitales. Este mecanismo permite a los usuarios asociar claves de autorización únicas a sus productos, ofreciendo un nivel superior de seguridad, trazabilidad y control. Actualmente, los clientes del banco pueden registrar, modificar o cancelar las llaves de sus productos de depósito en el momento que lo deseen.

Además, tienen la oportunidad de asignar hasta cuatro llaves por producto. Identificadores como el documento de identidad, el número de celular, correo electrónico o código alfanumérico de la cuenta destino, se convierten en el único dato que deben registrar quienes quieran enviar dinero a terceros o realizar pagos en comercios.

Entre otras de las ventajas de Bre-B se destacan la validación segura de operaciones sin tokens físicos, asignación de claves por producto o canal digital, fácil activación desde la app del banco; todas disponibles para personas y empresas.

Servicios digitales para empresas

“En el Banco GNB Sudameris comprendemos los desafíos financieros del sector empresarial colombiano. Por esto, ofrecemos una plataforma digital robusta, pensada para acompañar a las organizaciones en su crecimiento, con soluciones que agilizan la operación y permiten un mayor control sobre las transacciones”, indicaron desde el banco.

La plataforma de Banca Empresarial GNB Sudameris garantiza a sus clientes un servicio de alto nivel que incluye banca virtual empresarial, a través de la cual se pueden realizar pagos de nómina, proveedores, impuestos y gestión de cuentas; recaudo digital multicanal con la integración de sistemas de facturación y puntos de pago, transferencias programadas y pagos masivos.

La banca digital permite a las personas y empresas gestionar sus finanzas con mayor control, desde cualquier lugar y en cualquier momento, optimizando el tiempo y reduciendo la necesidad de acudir a una sucursal física. Pero no se trata solo de conveniencia, también representa mayor inclusión financiera, eficiencia operativa y reducción de costos, tanto para los usuarios como para el banco.

En línea con esa filosofía, las tarjetas de débito y crédito del Banco GNB Sudameris ofrecen beneficios diseñados para facilitar la gestión financiera de los clientes. Por ejemplo, la tarjeta débito Visa permite un control eficiente del gasto al utilizar directamente los fondos disponibles en la cuenta corriente o de ahorros, accediendo a los diferentes canales habilitados para su uso. Cajeros de la Red Verde de Servibanca, puntos de pago en establecimientos comerciales, red de oficinas y compras por internet, son algunos de los canales a Costo cero. Igualmente, pueden ser usadas para pago de impuestos y obligaciones financieras.

Tarjetas con beneficios para todos

Por otro lado, las tarjetas de crédito del Banco GNB Sudameris son una herramienta financiera que facilita la compra de bienes y servicios con pagos diferidos, y contribuye a construir un buen historial crediticio. Estas tarjetas ofrecen promociones como comprar cartera de tarjetas de otras entidades con tasa preferencial del 1 por ciento mes vencido y realizar compras a más de una cuota con tasa del 1,53 por ciento mes vencido (sujetas a cambios por condiciones del mercado). Asimismo, desde la banca virtual pueden realizar pagos dirigidos a compras específicas cuando lo deseen. En conjunto, estas tarjetas son una solución integral para quienes buscan comodidad, seguridad y ventajas en su día a día financiero.

El Banco GNB Sudameris se destaca por su compromiso con ofrecer soluciones que facilitan la vida y un portafolio cada vez más completo.

Funcionalidades de la banca digital del Banco GNB Sudameris:

Transferencias inmediatas.

Pago de servicios públicos, privados y productos financieros.

Recargas PSE en línea a las cuentas del banco desde cualquier entidad.

Compra de cartera de tarjeta de crédito.

Apertura de CDT Online en solo tres pasos.

Pagos dirigidos a compras específicas con tarjeta de crédito.

Personalización de transacciones.

Consulta y seguimiento de movimientos y saldos.

Más beneficios

Usar los canales digitales del Banco GNB Sudameris asegura servicios de alto nivel tanto para personas como empresas:

Enfoque omnicanal con experiencia integrada.

Infraestructura tecnológica moderna y segura.

Servicio digital especializado para personas y empresas.

Autenticación avanzada con llaves Bre-B.

Actualización constante y soporte en transformación digital.