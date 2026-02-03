El inicio de un nuevo año pone a muchas personas a organizar sus finanzas e inversiones, dado que buscan cumplir sus propósitos en materia económica, ya sea para adquirir un activo en el futuro o para hacer crecer su dinero de a poquitos. Una de las formas más comunes es la de invertir el dinero en productos bancarios que tengan un menor riesgo.

El CDT o Certificado de Depósito a Término es una de las opciones más interesantes dentro del abanico de productos de inversión. Para muchos inversionistas, este es uno de los más interesantes para este año, que es clave dados los primeros movimientos en la economía colombiana.

¿Por qué el CDT es un producto de inversión atractivo en 2026?

Primero es importante que entienda qué es un CDT. Este es un instrumento de inversión que le permite depositar una cantidad de dinero en una entidad financiera por un plazo fijo, generalmente 30, 60, 90, 180 o 360 días.

En contraprestación, el banco le paga una rentabilidad con tasa de interés fija, garantizando la devolución del capital adicional a los intereses causados al finalizar el tiempo acordado.

Uno de los hechos que hace atractivo el CDT es la reciente decisión que tomó la Junta Directiva del Banco de la República, de incrementar las tasas de interés hasta el 10,25%, es decir, un repunte de 100 puntos básicos, un movimiento abrupto que buscaría controlar la eventual subida de inflación.

Al aumentar la tasa de interés, los colombianos accederán a crédito mucho más caro, pero también pueden obtener rentabilidades si tienen su plata invertida, dado que los intereses se suben en los CDT. Es decir, los bancos aumentarán el retorno que dan en contraprestación.

Sin embargo. Es importante que antes de tomar un CDT usted analice primero todos los factores. Entre ellos, que busque cuál es el banco que le puede dar la tasa más alta. Además, debe evaluar las reglas, si el CDT le permite retirar el dinero antes de tiempo o si le cobra una multa.

De esta manera podrá analizar cuál es el banco que le ofrece la mejor alternativa y así poder emplear su dinero de la mejor manera.

