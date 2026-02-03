Economía

Invertir plata en un CDT: por qué es atractivo en 2026

Esta es una de las alternativas más conservadoras para hacer crecer su dinero.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
3 de febrero de 2026, 11:50 a. m.
Si está buscando invertir en un CDT, este año puede ser buen momento.
Si está buscando invertir en un CDT, este año puede ser buen momento. Foto: Adobe Stock

El inicio de un nuevo año pone a muchas personas a organizar sus finanzas e inversiones, dado que buscan cumplir sus propósitos en materia económica, ya sea para adquirir un activo en el futuro o para hacer crecer su dinero de a poquitos. Una de las formas más comunes es la de invertir el dinero en productos bancarios que tengan un menor riesgo.

El CDT o Certificado de Depósito a Término es una de las opciones más interesantes dentro del abanico de productos de inversión. Para muchos inversionistas, este es uno de los más interesantes para este año, que es clave dados los primeros movimientos en la economía colombiana.

Los bienes de una persona fallecida pueden ser embargados.
El CDT es un producto atractivo para muchos. Foto: Álvaro Tavera

¿Por qué el CDT es un producto de inversión atractivo en 2026?

Primero es importante que entienda qué es un CDT. Este es un instrumento de inversión que le permite depositar una cantidad de dinero en una entidad financiera por un plazo fijo, generalmente 30, 60, 90, 180 o 360 días.

En contraprestación, el banco le paga una rentabilidad con tasa de interés fija, garantizando la devolución del capital adicional a los intereses causados al finalizar el tiempo acordado.

Macroeconomía

Dólar en casas de cambio: así se mueve la divisa este 3 de febrero

Macroeconomía

Cumbre Petro-Trump: ¿efecto colateral? Expectativa por la tensión entre Colombia y Ecuador y el impacto comercial

Macroeconomía

Dólar cerró más barato en Colombia: precio oficial de este 2 de febrero

Macroeconomía

¿Por qué el gota a gota se volvió clave para la economía popular en Medellín?

Macroeconomía

¿En qué casos los padres pueden quedar exonerados de la cuota alimentaria en Colombia?

Macroeconomía

Precio del dólar en casas de cambio para este 2 de febrero: así se mueve la moneda

Macroeconomía

El dólar arranca su cotización en febrero a la baja, en medio de tensiones en precios de commodities

Empresas

“No buscamos competir con grandes entidades bajo modelos tradicionales, sino enfocarnos en las comunidades”, John Linares, presidente del Banco Contactar

Cápsulas

De la crisis a la recuperación: la estrategia que llevó al Banco Popular a retomar utilidades

Macroeconomía

El 78 % de los colombianos se arrepiente de no haber ahorrado: esta es la alerta del Índice de Arrepentimiento Financiero 2025

La economía que recibirá el próximo gobierno: alertas, riesgos y oportunidades en 2026

Uno de los hechos que hace atractivo el CDT es la reciente decisión que tomó la Junta Directiva del Banco de la República, de incrementar las tasas de interés hasta el 10,25%, es decir, un repunte de 100 puntos básicos, un movimiento abrupto que buscaría controlar la eventual subida de inflación.

Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, habla sobre las tasas de interés.
Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, anunció el incremento de la tasa de intervención 100 puntos. Foto: El País

Al aumentar la tasa de interés, los colombianos accederán a crédito mucho más caro, pero también pueden obtener rentabilidades si tienen su plata invertida, dado que los intereses se suben en los CDT. Es decir, los bancos aumentarán el retorno que dan en contraprestación.

Ranking: Estas son las empresas que más invierten en educación en Colombia

Sin embargo. Es importante que antes de tomar un CDT usted analice primero todos los factores. Entre ellos, que busque cuál es el banco que le puede dar la tasa más alta. Además, debe evaluar las reglas, si el CDT le permite retirar el dinero antes de tiempo o si le cobra una multa.

De esta manera podrá analizar cuál es el banco que le ofrece la mejor alternativa y así poder emplear su dinero de la mejor manera.

Salario minimo
Estas son las razones por las que un CDT es atractivo. Foto: Adobe Stock

Más de Macroeconomía

Salario Mínimo 2026

Invertir plata en un CDT: por qué es atractivo en 2026

Volatilidad dólar

Dólar en casas de cambio: así se mueve la divisa este 3 de febrero

Gustavo Petro, Donald Trump Daniel Noboa

Cumbre Petro-Trump: ¿efecto colateral? Expectativa por la tensión entre Colombia y Ecuador y el impacto comercial

Dólar Dólares

Dólar cerró más barato en Colombia: precio oficial de este 2 de febrero

La calle 14 en el centro de Cali entre carrera 5ta y 10 invadida por completo por ventas ambulantes.

¿Por qué el gota a gota se volvió clave para la economía popular en Medellín?

El efectivo sigue siendo el medio de pago predominante en Colombia, con una participación del 77,8 % en el número de transacciones y del 78,6 % en el valor de las mismas, según la encuesta de percepción sobre el uso de los instrumentos para pagos habituales en Colombia, que realiza el Banco de la República. Foto: 123rf

¿En qué casos los padres pueden quedar exonerados de la cuota alimentaria en Colombia?

Dólar Dólares

Precio del dólar en casas de cambio para este 2 de febrero: así se mueve la moneda

EE.UU.

El dólar arranca su cotización en febrero a la baja, en medio de tensiones en precios de commodities

Según Fedesarrollo, si las plataformas no existieran, 39 % de quienes hoy trabajan en ellas no tendrían empleo.

Proyecto de Gobierno buscaría acabar con Uber, Didi y más plataformas de transporte: multas por hasta 4,7 millones para conductores

Gas natural

Ecopetrol anuncia nuevo acuerdo para garantizar suministro de gas en Colombia: estos son los detalles

Noticias Destacadas