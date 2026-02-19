El crédito se reactiva en Colombia impulsado por nuevos usuarios financieros

El acceso al crédito en Colombia mostró señales de recuperación durante el último año, impulsado principalmente por personas que ingresaron por primera vez al sistema financiero formal.

Así lo revela el más reciente informe de TransUnion, que destaca un crecimiento del 24 % en el número de nuevos consumidores al crédito entre enero y noviembre de 2025, un comportamiento que se aceleró en el último trimestre del año.

De acuerdo con el análisis, cerca de 882.500 personas accedieron por primera vez a algún producto financiero en ese periodo, consolidando a este grupo como uno de los principales motores de expansión del mercado crediticio.

El dinamismo estuvo concentrado especialmente en tarjetas de crédito y en los préstamos otorgados por fintech, dos segmentos que han ganado terreno gracias a procesos más ágiles y a una mayor digitalización.

Las cifras muestran que la proporción de nuevos usuarios que abrió una tarjeta de crédito pasó del 33 % al 42 % en un año, mientras que quienes accedieron a financiamiento a través de plataformas fintech aumentaron del 12 % al 16%.

Este avance ha sido particularmente relevante entre los jóvenes: los consumidores entre 18 y 24 años representaron el 19 % de las nuevas originaciones de tarjetas, frente al 12 % registrado un año atrás.

En el conjunto del mercado, las originaciones de crédito crecieron en la mayoría de los productos, con excepción de los préstamos de vivienda, que registraron una caída interanual del 6 %.

Las tarjetas de crédito lideraron el repunte, con un aumento del 22 %, favorecido por una combinación de tasas de interés más bajas, mayor confianza del consumidor y una demanda contenida que comenzó a liberarse tras un periodo prolongado de restricciones monetarias.

Otro aspecto clave es la evolución del riesgo. TransUnion señala que el desempeño del crédito mejoró durante 2025, con reducciones en los niveles de morosidad en la mayoría de los productos.

El acceso al crédito formal creció impulsado por nuevos consumidores, especialmente jóvenes. Foto: Getty Images/Image Source

En tarjetas de crédito, la mora a más de 60 días cayó 140 puntos básicos, mientras que en microcrédito la disminución fue de 217 puntos básicos. Esta tendencia responde tanto a políticas de originación más prudentes como a una menor carga financiera de los hogares.

Virginia Olivella, directora Senior de Investigación y Consultoría de TransUnion Colombia advierte que el entorno macroeconómico sigue exigiendo cautela.

Aunque el sistema financiero colombiano se mantiene resiliente, los consumidores continúan siendo sensibles a los costos del crédito, especialmente en productos sin garantía. En este contexto, el reto para las entidades no es solo ampliar el acceso, sino hacerlo de manera sostenible.

Para TransUnion, la siguiente fase de crecimiento deberá apoyarse en mejor evaluación del riesgo, uso de datos alternativos, educación financiera y estrategias de relacionamiento que permitan construir hábitos de pago responsables.

El objetivo es avanzar hacia un ecosistema crediticio más inclusivo, orientado a los datos y centrado en el consumidor, sin sacrificar la estabilidad del sistema.