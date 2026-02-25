Educación

Estas son las oportunidades de becas en el exterior que ofrece el Banco de la República para estudiantes colombianos

Cada año el patrocinio ofrece siete cupos para profesionales colombianos que deseen estudiar un posgrado en el exterior y, al graduarse, retornar al país.

Redacción Economía
25 de febrero de 2026, 4:50 p. m.
El objetivo del banco central es aportar al desarrollo del país mediante el fomento del conocimiento y la investigación, y contribuir en la formación de profesionales colombianos.
El próximo 27 de marzo se vence el plazo para las postulaciones a los programas de posgrado que patrocina el Banco de la República en universidades extranjeras “de reconocida excelencia académica”.

Anualmente, el Emisor ofrece tres cupos para personas que hayan sido aceptadas en programas doctorales en Economía, dos cupos en maestrías en Administración Pública o en Políticas Públicas, un cupo en Derecho Económico y otro en programas de Música.

Los patrocinios se ofrecen para que en 2026 el postulante pueda iniciar o continuar sus posgrados. Foto: 123rf

El objetivo del banco central es aportar al desarrollo del país mediante el fomento del conocimiento y la investigación, y contribuir en la formación de profesionales colombianos para que el país cuente con un mayor número de profesores, investigadores, funcionarios públicos y artistas altamente capacitados.

Cada año el patrocinio ofrece 7 cupos destinados a igual número de profesionales colombianos que deseen estudiar un posgrado en el exterior y, al graduarse, retornar al país para retribuir el patrocinio que recibieron y amortizarlo con servicios en alguna de las entidades avaladas por el Banco de la República (entidades públicas, universidades y entidades privadas sin ánimo de lucro dedicadas a la investigación en el área de estudios)”, explica el Banco de la República.

La selección está a cargo de un jurado conformado por un directivo del Banco de la República y cuatro miembros más que pueden ser directores, decanos, profesores de universidades públicas o privadas o investigadores y artistas reconocidos en el medio.

En el caso de doctorado en Economía (hasta máximo el cuarto año del programa en el exterior); y maestrías en Administración Pública o maestrías en Políticas Públicas este patrocinio se ofrece para que en 2026 el postulante pueda iniciar o continuar un doctorado en Economía en el exterior o iniciar maestrías en Administración Pública o maestrías en Políticas Públicas.

“Al beneficiario seleccionado para 2026, que se destaque por sus méritos académicos sobresalientes, se le podrá adjudicar la denominación honorífica “Lauchlin Currie”, la cual no representa beneficios económicos adicionales”, dice el banco.

De otro lado, el Banco de la República ofrece un cupo para patrocinar a un profesional en Derecho que desee estudiar maestría o doctorado en Derecho Económico en el exterior, hasta el segundo o cuarto año según el programa. Este patrocinio se ofrece para que a partir del segundo semestre de 2026 el postulante pueda iniciar o continuar una maestría o doctorado en Derecho Económico en el exterior.

Según el Emisor, al beneficiario seleccionado para 2026, se le podrá adjudicar la denominación honorífica “Enrique Low Murtra”, la cual no representa beneficios económicos adicionales.

Entre los recursos se destaca la matrícula, derechos de registro, inscripción y grado (valor total); nivelación del idioma (1 mes y hasta 3.000 dólares); el valor total del seguro médico y un sostenimiento anual de 39.102 dólares, que se dividirá en dos giros pagaderos en enero y julio.

