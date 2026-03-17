Consumo masivo en Colombia crecería 10 %, impulsado por un ‘shopper’ más estratégico y multicanal

El mercado de consumo masivo en Colombia mantiene una ruta de crecimiento, pero bajo nuevas dinámicas.

De acuerdo con proyecciones de Worldpanel by Numerator, el sector podría alcanzar $116 billones en ventas en un año móvil a agosto de 2026, lo que representaría un incremento cercano al 10 % frente a los $105,9 billones registrados en 2025.

El crecimiento, sin embargo, no responde a un aumento en la frecuencia de compra, sino a un cambio en el comportamiento del consumidor. Los hogares colombianos están comprando menos veces, pero adquieren más productos en cada visita, optimizando su gasto en un entorno económico que sigue siendo exigente.

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Uno de los principales cambios está en la diversificación de canales. Actualmente, los hogares utilizan en promedio hasta 16 canales distintos para abastecerse, combinando discounters, tiendas de barrio, grandes superficies y comercio electrónico. Esta fragmentación refleja un consumidor más estratégico, que elige dónde comprar según precio, conveniencia o tipo de producto.

El componente digital también gana protagonismo. En el último año, la penetración del e-commerce pasó del 40 % al 57 % de los hogares, con tickets de compra significativamente más altos frente a los canales físicos, especialmente en categorías como cuidado personal y productos para mascotas.

A nivel de categorías, el bienestar y la salud se consolidan como motores de crecimiento. El gasto en bebidas no alcohólicas aumentó 17 %, impulsado por productos como té listo para consumir, mientras que los medicamentos de venta libre crecieron 32 %, con una fuerte demanda de productos preventivos.

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El consumo en Colombia no se desacelera, pero se transforma. El reto para las empresas será adaptarse a un shopper más informado, selectivo y multicanal, en un mercado donde crecer dependerá cada vez más de entender cómo, cuándo y dónde compra el consumidor.