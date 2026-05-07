Dólar cerró más caro en Colombia: este es el precio oficial del 7 de mayo

El dólar terminó la jornada de este jueves al alza. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, lo que perjudicó el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy 7 de mayo, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $3.734, lo que significó un aumento de $28 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que fue de $3.706.

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $27, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3.707.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $3.750, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $3.697. El promedio cotizado se encuentra en $3.729.

Cómo se mueve el dólar en casas de cambio este jueves, 7 de mayo, en Colombia: así se cotiza la divisa

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1.188 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 741,58.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación del 0,13 %, llegando a las 98,002 unidades.

Precio del dólar Foto: Universal Images Group via Getty

Las bolsas europeas cierran con pérdidas atentas a la respuesta de Irán a EE. UU.

Las principales bolsas de Europa cerraron con pérdidas este jueves, mientras continúa la incertidumbre sobre la respuesta que dará Irán a la última propuesta de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Oriente Medio y reabrir el estrecho de Ormuz.

Lo que no se sabía de la reunión de la junta del Banco de la República en la que sorpresivamente hubo unanimidad

Pese a una caída del petróleo, París perdió un 1,17 %, Londres 1,55 %, Fráncfort 1,02 %, Milán cayó el 0,82 % y Madrid bajó el 0,24 %.

El barril de Brent del mar del Norte bajaba el 2,6 % hasta 98,61 dólares y el marcador estadounidense West Texas Intermediate cedía el 2,9 % hasta 92,36 dólares hacia las 15:30 GMT.