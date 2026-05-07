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Dólar cerró más caro en Colombia: este es el precio oficial del 7 de mayo

Así se movió la moneda en el mercado spot.

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Redacción Semana
7 de mayo de 2026 a las 2:17 p. m.
El dólar terminó la jornada de este jueves en un precio al alza.
El dólar terminó la jornada de este jueves en un precio al alza. Foto: Getty Images/iStockphoto

El dólar terminó la jornada de este jueves al alza. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, lo que perjudicó el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy 7 de mayo, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $3.734, lo que significó un aumento de $28 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que fue de $3.706.

Dólar en Colombia

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $27, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3.707.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $3.750, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $3.697. El promedio cotizado se encuentra en $3.729.

Cómo se mueve el dólar en casas de cambio este jueves, 7 de mayo, en Colombia: así se cotiza la divisa

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1.188 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 741,58.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación del 0,13 %, llegando a las 98,002 unidades.

The dollar registered an increase of 1.16% and closed at R$5.518 this Wednesday July 26th, its highest nominal value since January 18, 2022, in a session of generalized advance of the American currency against other currencies abroad. The movement was accelerated by speeches by President Luiz Inacio Lula da Silva (PT) about Brazil's fiscal situation. (Photo by: Faga Almeida/UCG/Universal Images Group via Getty Images)
Precio del dólar Foto: Universal Images Group via Getty

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Pese a una caída del petróleo, París perdió un 1,17 %, Londres 1,55 %, Fráncfort 1,02 %, Milán cayó el 0,82 % y Madrid bajó el 0,24 %.

El barril de Brent del mar del Norte bajaba el 2,6 % hasta 98,61 dólares y el marcador estadounidense West Texas Intermediate cedía el 2,9 % hasta 92,36 dólares hacia las 15:30 GMT.