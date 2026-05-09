Las mejores herramientas gratuitas para automatizar procesos en su Pyme este 2026

En la actualidad, muchas pequeñas y medianas empresas aún consideran que digitalizar sus operaciones requiere de presupuestos inalcanzables, sin embargo, el panorama para este 2026 contiene diferentes opciones sin costo que permiten optimizar tareas fundamentales como las ventas, el manejo de dinero y la atención al público.

Perder un empleado clave puede costarle hasta nueve meses de salario a una empresa

Para Javier Arturo Moreno Carvajal, decano de la facultad de Ingeniería de Unicoc, quien compartió su visión en entrevista con Blu Radio, el verdadero reto para el empresario podría ser el saber seleccionar la aplicación correcta y preparar a sus empleados para usarla correctamente.

Estrategias para atraer y fidelizar clientes

Para que un negocio crezca, es vital ser visible y mantener un orden con los posibles compradores. En este ámbito, existen herramientas de CRM (que son sistemas para organizar la información y el contacto con los clientes) como HubSpot y Zoho CRM, que ayudan a seguir el rastro de cada venta.

Los sistemas CRM se han convertido en aliados clave para ordenar contactos y mejorar la relación con los clientes. Foto: Getty Images

Si lo que necesita es mejorar la imagen visual de su marca en redes sociales, Canva permite diseñar imágenes de forma sencilla, mientras que Mailchimp es ideal para enviar correos masivos de forma automatizada a su audiencia. Estas versiones gratuitas son pueden ser el punto de partida para fortalecer la estrategia digital sin gastar los ahorros de la empresa.

El orden interno: finanzas y coordinación de equipos

Llevar las cuentas claras es una prioridad que puede simplificarse con el uso de hojas de cálculo digitales como Google Sheets, Microsoft Excel o Apache OpenOffice Calc.

Por otro lado, para que el equipo de trabajo sepa qué debe hacer y cuándo, se pueden usar tableros virtuales de tareas como:

Trello y Asana: apropiadas para visualizar el progreso de los proyectos.

Incluso el control de los productos en bodega (inventarios) puede automatizarse con sistemas gratuitos como Odoo Inventory.

Comunicación ágil y atención al usuario

La forma en que una Pyme habla con sus clientes puede definir su éxito. Herramientas como WhatsApp Business permiten centralizar los mensajes, crear catálogos de productos y programar respuestas automáticas para no dejar a nadie esperando.

WhatsApp Business se ha convertido en una herramienta clave para mejorar la atención al cliente en pequeños negocios. Foto: NurPhoto via Getty Images

Asimismo, para el trabajo interno, Google Workspace Starter facilita la colaboración y comunicación profesional entre los miembros de la empresa.

Antes de adoptar cualquier tecnología, los expertos sugieren evaluar si la herramienta realmente ahorra tiempo, reduce las equivocaciones en el trabajo o mejora la rapidez con la que se produce.