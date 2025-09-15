La versión gratuita de Spotify recibe mejoras que antes eran Premium: así se renueva la experiencia musical

Spotify ha ampliado algunas funciones que hasta ahora eran exclusivas de Spotify Premium a la versión gratuita de la plataforma. Entre ellas se incluyen la posibilidad de buscar y reproducir cualquier canción, así como acceder de manera directa a contenido compartido a través de redes sociales, dejando atrás la obligación de escuchar únicamente en modo aleatorio.

Una de las principales diferencias que caracterizaba a la versión gratuita frente a la de pago era que los usuarios no podían elegir una canción concreta para reproducirla, sino que estaban limitados al modo aleatorio y debían depender de él para escuchar música.

Con la intención de acercar a los oyentes a los artistas que más les gustan, la compañía de streaming ha anunciado su objetivo de mejorar la experiencia de quienes utilizan la versión gratuita de la aplicación. Para ello, ha incorporado nuevas funciones que antes estaban disponibles únicamente en Premium, como los Mensajes, las daylist y las listas de reproducción creadas por el equipo editorial de música.

Ahora la versión gratuita de Spotify permite buscar y reproducir cualquier canción. | Foto: Getty Images

De este modo, con el propósito de facilitar la forma de escuchar, conectar y compartir música de manera gratuita, Spotify informó que los usuarios ahora tendrán la opción de buscar y reproducir cualquier canción o pódcast que deseen, simplemente pulsando el botón de reproducción en la aplicación.

En la misma línea, la compañía señaló que los usuarios gratuitos también podrán buscar directamente sus canciones, álbumes o pódcast favoritos y comenzar a escucharlos al instante.

Otra de las novedades es la posibilidad de reproducir fácilmente canciones compartidas por otros usuarios a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería instantánea. Según explicó Spotify, bastará con pulsar el enlace recibido en un mensaje para que la canción se abra en la aplicación y comience a reproducirse.

Además, quienes utilicen la versión gratuita podrán crear sus propias listas de reproducción personalizadas. Para ello, solo deberán asignar un título a la playlist y añadir algunas canciones iniciales. A partir de ahí, la plataforma recomendará automáticamente distintos temas relacionados que podrán sumarse “con un solo toque”.

Asimismo, se incorporó la función de diseñar portadas personalizadas para las playlists, que ya está disponible en 128 mercados a nivel global y que permite aportar un estilo propio mediante la selección de colores, imágenes y efectos de texto. A esto se suma el acceso a las letras de las canciones, que ahora se muestran deslizando hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla.

Spotify mejora la experiencia de usuarios gratuitos con nuevas herramientas. | Foto: Getty Images

Todas estas características, que anteriormente eran exclusivas para suscriptores de Spotify Premium, ahora están disponibles también en la versión gratuita del servicio de streaming, con el fin de brindar a los usuarios un mayor control sobre lo que escuchan.

No obstante, Spotify recordó que la versión gratuita continúa ofreciendo herramientas para descubrir música adaptada a cada momento del día, como las daylist, así como otras propuestas ya conocidas como el Descubrimiento Semanal o el Radar de Novedades.

Por su parte, funciones más avanzadas como el audio sin pérdidas, las listas generadas por inteligencia artificial y la reproducción sin publicidad seguirán estando reservadas de manera exclusiva para los usuarios Premium.