Suscribirse

Tecnología

La versión gratuita de Spotify recibe mejoras que antes eran Premium: así se renueva la experiencia musical

Aunque se han producido cambios, ciertas funciones siguen reservadas únicamente para usuarios Premium.

Redacción Tecnología
15 de septiembre de 2025, 7:38 p. m.
Spotify actualizó su catálogo de funciones.
Spotify actualizó su catálogo de funciones. | Foto: Getty Images

Spotify ha ampliado algunas funciones que hasta ahora eran exclusivas de Spotify Premium a la versión gratuita de la plataforma. Entre ellas se incluyen la posibilidad de buscar y reproducir cualquier canción, así como acceder de manera directa a contenido compartido a través de redes sociales, dejando atrás la obligación de escuchar únicamente en modo aleatorio.

Una de las principales diferencias que caracterizaba a la versión gratuita frente a la de pago era que los usuarios no podían elegir una canción concreta para reproducirla, sino que estaban limitados al modo aleatorio y debían depender de él para escuchar música.

Con la intención de acercar a los oyentes a los artistas que más les gustan, la compañía de streaming ha anunciado su objetivo de mejorar la experiencia de quienes utilizan la versión gratuita de la aplicación. Para ello, ha incorporado nuevas funciones que antes estaban disponibles únicamente en Premium, como los Mensajes, las daylist y las listas de reproducción creadas por el equipo editorial de música.

Expertos detectan una tendencia en la que se ocultan enlaces peligrosos en servicios de música online.
Ahora la versión gratuita de Spotify permite buscar y reproducir cualquier canción. | Foto: Getty Images

De este modo, con el propósito de facilitar la forma de escuchar, conectar y compartir música de manera gratuita, Spotify informó que los usuarios ahora tendrán la opción de buscar y reproducir cualquier canción o pódcast que deseen, simplemente pulsando el botón de reproducción en la aplicación.

En la misma línea, la compañía señaló que los usuarios gratuitos también podrán buscar directamente sus canciones, álbumes o pódcast favoritos y comenzar a escucharlos al instante.

Contexto: YouTube lanza el audio multilingüe para doblar videos: así funciona la nueva herramienta para creadores

Otra de las novedades es la posibilidad de reproducir fácilmente canciones compartidas por otros usuarios a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería instantánea. Según explicó Spotify, bastará con pulsar el enlace recibido en un mensaje para que la canción se abra en la aplicación y comience a reproducirse.

Además, quienes utilicen la versión gratuita podrán crear sus propias listas de reproducción personalizadas. Para ello, solo deberán asignar un título a la playlist y añadir algunas canciones iniciales. A partir de ahí, la plataforma recomendará automáticamente distintos temas relacionados que podrán sumarse “con un solo toque”.

Asimismo, se incorporó la función de diseñar portadas personalizadas para las playlists, que ya está disponible en 128 mercados a nivel global y que permite aportar un estilo propio mediante la selección de colores, imágenes y efectos de texto. A esto se suma el acceso a las letras de las canciones, que ahora se muestran deslizando hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla.

Los usuarios Premium tendrán acceso a funciones adicionales.
Spotify mejora la experiencia de usuarios gratuitos con nuevas herramientas. | Foto: Getty Images

Todas estas características, que anteriormente eran exclusivas para suscriptores de Spotify Premium, ahora están disponibles también en la versión gratuita del servicio de streaming, con el fin de brindar a los usuarios un mayor control sobre lo que escuchan.

No obstante, Spotify recordó que la versión gratuita continúa ofreciendo herramientas para descubrir música adaptada a cada momento del día, como las daylist, así como otras propuestas ya conocidas como el Descubrimiento Semanal o el Radar de Novedades.

Contexto: Snapchat presenta dos nuevas funciones que pedían sus usuarios, ¿en qué consisten?

Por su parte, funciones más avanzadas como el audio sin pérdidas, las listas generadas por inteligencia artificial y la reproducción sin publicidad seguirán estando reservadas de manera exclusiva para los usuarios Premium.

*Con información de Europa Press

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Donald Trump volvió a atacar a carteles de droga venezolanos en el Caribe. Tres hombres fueron dados de baja

2. Todo lo que se sabe sobre la segunda visita de Donald Trump al Reino Unido: La familia real “tirará la casa por la ventana”

3. Mejor amigo de Karol G dice la razón del porqué están alejados con la cantante: “Se pondrá peor”

4. Pedro Sánchez, ministro de Defensa, hace llamado para evitar que EE. UU. descertifique a Colombia en lucha contra el narcotráfico

5. Las preguntas de los funcionarios de la Fiscalía a la fiscal Luz Adriana Camargo tras la polémica resolución de traslados

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Spotifyplataformas streamingmúsica

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.