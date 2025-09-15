Snapchat presenta dos nuevas funciones que pedían sus usuarios, ¿en qué consisten?

Snapchat ha presentado dos nuevas funciones para su aplicación, la Retención infinita (Infinite Retention), una herramienta con la que se podrán guardar las conversaciones entre usuarios para siempre, y las Rachas de Grupo (Group Streaks), con la que los usuarios contribuirán con cada ‘snap’ a una racha colectiva.

La compañía dijo que su comunidad de usuarios ha insistido en el deseo de guardar sus conversaciones para siempre y poder crear rachas con sus grupos favoritos, por lo que han anunciado la incorporación de dos nuevas funciones.

La primera se denomina Retención infinita, y con ella los usuarios podrán conservar las conversaciones enteras para siempre, en vez de tener que seleccionar un mensaje para guardarlo como hasta, tal y como ha explicado Snapchat en un comunicado en su página web.

La empresa ha indicado que lo han activado pera las conversaciones entre dos personas. Cuando un usuario guarde una conversación, al otro usuario se le notificará, y tendrá la opción de desactivar dicha función.

La segunda se refiere a las Rachas de Grupo, con la que los usuarios podrán contribuir a una Racha colectiva mediante un ‘snap’ -un vídeo o una foto-, y se continuará cuando la mayoría de los miembros participen.

Al igual que otras rachas, las grupales también son opcionales y privadas, y se pueden restaurar una semana después de su finalización si se quieren mantener activas, tal y como se ha recogido en el comunicado.

Snapchat ha estado probando estas funciones, pero ahora ha asegurado que están preparados para implementarlas “ampliamente”.

Banner en la Bolsa de Valores de Nueva York que marca la Oferta Pública Inicial de Snap Inc., la empresa matriz del popular sitio de redes sociales Snapchat. | Foto: Getty Images

Florida demanda a Snapchat por violar ley de protección a menores

En mayo pasado, el estado de Florida inició una acción legal contra Snap Inc., empresa matriz de la red social Snapchat, por presuntamente violar la Ley HB3, diseñada para proteger a menores de edad de los efectos nocivos del uso compulsivo de plataformas digitales.

La demanda, presentada en el condado de Santa Rosa, alega que Snapchat emplea funciones adictivas como el desplazamiento infinito, la reproducción automática de videos, notificaciones constantes y métricas de interacción que fomentan un uso excesivo entre adolescentes.

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, calificó la conducta de Snapchat como “especialmente atroz”, argumentando que la empresa promueve su plataforma como segura para mayores de 13 años, pero permite el acceso a contenido explícito y actividades peligrosas.

Además, se acusa a la compañía de no eliminar cuentas de usuarios menores de 13 años y de no requerir el consentimiento parental para adolescentes de 14 y 15 años, incumpliendo la legislación estatal.