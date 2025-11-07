Snapchat anuncia alianza con Perplexity: estas son las novedades

La aplicación Snapchat utilizará el buscador impulsado por inteligencia artificial Perplexity para responder a las cuestiones que planteen los usuarios de esta red social, en formato conversacional y sin salir de la aplicación.

La colaboración entre Snapchat y Perplexity incorporará el buscador en la interfaz de ‘chat’ a principios del próximo año, una novedad que se desplegará para todos los usuarios de Snapchat a nivel mundial, que cuenta con una comunidad de cerca de mil millones de personas.

La integración de Perplexity permitirá a los usuarios plantear preguntas en un formato conversacional, que el motor de IA responderá con el apoyo de fuentes verificables, complementado con información actualizada y en tiempo real al ‘chatbot’ de Snap, My AI.

Esta actividad se realizará dentro de la aplicación, como ha informado Snap en una nota de prensa compartida en su blog oficial.

Por este acuerdo, Perplexity pagará a Snap 400 millones de dólares (unos 347 millones de euros) durante un año, mediante una combinación de efectivo y acciones, a medida que se complete el despliegue global. Se prevé que los ingresos derivados de esta alianza comiencen a generar beneficios en 2026.

Perplexity AI. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Snapchat presenta dos nuevas funciones que pedían sus usuarios

Snapchat presentó recientemente dos nuevas funciones para su aplicación, la Retención infinita (Infinite Retention), una herramienta con la que se podrán guardar las conversaciones entre usuarios para siempre, y las Rachas de Grupo (Group Streaks), con la que los usuarios contribuirán con cada ‘snap’ a una racha colectiva.

La compañía dijo que su comunidad de usuarios ha insistido en el deseo de guardar sus conversaciones para siempre y poder crear rachas con sus grupos favoritos, por lo que han anunciado la incorporación de dos nuevas funciones.

La primera se denomina Retención infinita, y con ella los usuarios podrán conservar las conversaciones enteras para siempre, en vez de tener que seleccionar un mensaje para guardarlo como hasta, tal y como ha explicado Snapchat en un comunicado en su página web.

La empresa ha indicado que lo han activado pera las conversaciones entre dos personas. Cuando un usuario guarde una conversación, al otro usuario se le notificará, y tendrá la opción de desactivar dicha función.

La segunda se refiere a las Rachas de Grupo, con la que los usuarios podrán contribuir a una Racha colectiva mediante un ‘snap’ -un vídeo o una foto-, y se continuará cuando la mayoría de los miembros participen.

Al igual que otras rachas, las grupales también son opcionales y privadas, y se pueden restaurar una semana después de su finalización si se quieren mantener activas, tal y como se ha recogido en el comunicado.

Snapchat ha estado probando estas funciones, pero ahora ha asegurado que están preparados para implementarlas “ampliamente”.