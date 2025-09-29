Suscribirse

Tecnología

Snapchat lanza nuevos planes de almacenamiento, ¿de qué se tratan?

La compañía hizo el anuncio en su página web.

Redacción Tecnología
29 de septiembre de 2025, 6:27 p. m.
El fiscal general de Florida, James Uthmeier, calificó la conducta de Snapchat como "especialmente atroz"
La compañía hizo el anuncio en su página web. | Foto: Getty Images

Snapchat presentó nuevos planes de almacenamiento de recuerdos para los usuarios de la red social, de manera que aquellos que actualmente acumulen más de 5 GB de recuerdos, podrán ampliar su almacenamiento en la plataforma desde 100 GB adicionales hasta 5 TB con Snapchat Platinum.

La compañía ha asegurado que desde que lanzó la función de Recuerdos en 2016, los usuarios han guardado más de un billón de imágenes. En este sentido, pretende ofrecer una opción para que su comunidad pueda seguir almacenando los momentos que quiera recordar y que haya compartido en la red social.

Así, Snapchat ha anunciado que está implementando opciones de suscripción a planes de almacenamiento de recuerdos, pensados para los usuarios de la red social que acumulen más de 5 GB de este tipo de contenido guardado en su cuenta, según ha recogido la red social en una publicación en su página web.

Contexto: Los riesgos silenciosos a los que estarían expuestos los niños y las niñas al usar Snapchat; así puede mantenerlos seguros

En concreto, la plataforma ha detallado que estos planes ofrecerán una opción de 100 GB de espacio adicional por 1,99 dólares al mes, así como 250 GB de almacenamiento con Snapchat+ por 3,99 dólares al mes (3,39 euros al cambio) o hasta 5 TB con Snapchat Platinum por 15,99 dólares mensuales, proporcionando hasta doce meses de almacenamiento temporal de Recuerdos para cualquiera que supere el límite de 5 GB.

Con todo ello, los usuarios podrán actualizar su plan de almacenamiento en cualquier momento, así como tendrán la opción de descargar sus recuerdos directamente en sus dispositivos para almacenarlos de forma local.

Contexto: Snapchat agregó una nueva modificación a sus imágenes; la inteligencia artificial estaría involucrada

Aun así, Snapchat ha admitido que, aunque “nunca es fácil” pasar de recibir un servicio gratuito a pagar por él, esperan que el valor que ofrecen con Recuerdos “valga la pena”.

El estado de Florida ha iniciado una acción legal contra Snap Inc.
Snapchat. | Foto: Getty Images

Florida demanda a Snapchat por violar ley de protección a menores

En mayo pasado, el estado de Florida inició una acción legal contra Snap Inc., empresa matriz de la red social Snapchat, por presuntamente violar la Ley HB3, diseñada para proteger a menores de edad de los efectos nocivos del uso compulsivo de plataformas digitales.

La demanda, presentada en el condado de Santa Rosa, alega que Snapchat emplea funciones adictivas como el desplazamiento infinito, la reproducción automática de videos, notificaciones constantes y métricas de interacción que fomentan un uso excesivo entre adolescentes.

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, calificó la conducta de Snapchat como “especialmente atroz”, argumentando que la empresa promueve su plataforma como segura para mayores de 13 años, pero permite el acceso a contenido explícito y actividades peligrosas.

Además, se acusa a la compañía de no eliminar cuentas de usuarios menores de 13 años y de no requerir el consentimiento parental para adolescentes de 14 y 15 años, incumpliendo la legislación estatal.

Con información de Europa Press

