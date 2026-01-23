Snapchat anuncia novedades para proteger a los menores, ¿de qué se tratan?

Snapchat ha agregado nuevas opciones de control parental, permitiendo visualizar cuánto tiempo dedican los menores a la plataforma y en qué, así como compartiendo más detalles sobre las nuevas conexiones de amigos.

La red social ha implementado estas nuevas funciones en el Centro Familiar, la herramienta lanzada en 2022 para ofrece información detallada a los padres sobre cómo utilizan sus hijos la plataforma, de cara a ayudar a garantizar una experiencia segura.

En este sentido, ahora Snapchat recopilará el tiempo promedio que pasa el menor o adolescente utilizando la red social cada día durante la semana, y mostrará los resultados al inicio de la semana siguiente.

Esta función especificará detalladamente cómo se distribuye el tiempo en la ‘app’, es decir, cuánto tiempo pasa el menor chateando, usando Snapchat con amigos, creando con la cámara, explorando el Mapa de Snap o viendo contenido en Spotlight e Historias, como ha detallado la compañía en un comunicado.

Con ello, pretenden ayudar a los padres a impulsar hábitos saludables sobre el tiempo de pantalla recomendado para los menores, ofreciendo información concreta para “guiar la conversación” con sus hijos.

La red social lanzó en 2022 una herramienta para ofrecer información detallada a los padres sobre cómo utilizan sus hijos la plataforma. Foto: Getty Images

Por otra parte, aunque el Centro Familiar ya ofrece visibilidad sobre quiénes son los amigos de los menores, indicando los amigos existentes y los nuevos que se hayan agregado durante la última semana, ahora también mostrará más detalles sobre las nuevas conexiones de amigos.

Es decir, los padres podrán ver si los nuevos usuarios que agreguen sus hijos tienen otros amigos en común, si están guardados en su libreta de contacto o a qué comunidades pertenecen, de cara a entender mejor por qué se han añadido estas cuentas y si son de confianza.

Snapchat también ha agregado nuevos recursos educativos y de seguridad para ayudar a comprender cómo utilizar las herramientas del Centro Familiar, de la mano de un vídeo que explica cómo comenzar su uso. Igualmente, se ha integrado el programa de seguridad ‘online’ de Snapchat ‘Las claves’: Una Guía para la Seguridad Digital, directamente en el Centro Familiar.

Todo ello se suma a las opciones ya existentes de control parental para ver con quién han chateado los menores, establecer restricciones de contenido y desactivar el acceso al ‘chatbot’ My AI, entre otras. Asimismo, ha adelantado que próximamente se podrá gestionar el acceso al motor de búsqueda con IA Perplexity.

*Con información de Europa Press