Elon Musk no se calló y lanzó irónica pulla sobre famosa práctica en redes sociales; se sacó espinita: “La entretenida idiotez”

Una de las figuras más representativas de la era digital actual es Elon Musk, reconocido por liderar empresas de gran impacto como SpaceX. Además de su faceta empresarial, destaca por su fuerte presencia en redes sociales como X y por el desarrollo de su inteligencia artificial, Grok, plataformas que han ganado protagonismo al permitir a los usuarios adaptarlas a su vida cotidiana según sus necesidades.

No obstante, uno de sus proyectos más emblemáticos es Tesla, compañía que contribuyó de manera decisiva a la popularización de los vehículos eléctricos. Bajo su dirección, la empresa transformó la percepción del automóvil eléctrico al asociarlo con innovación, alto rendimiento y diseño vanguardista.

Elon Musk se destaca por expresar sus opiniones abiertamente en X. Foto: AFP

Por su parte, X ha experimentado cambios significativos en su modelo de gestión y en sus políticas de contenido desde su adquisición. Esta transformación consolidó la influencia de Musk no solo como empresario tecnológico, sino también como un actor relevante en la conversación pública a escala global.

De este modo, el magnate no pasa desapercibido, ya que se caracteriza por expresar abiertamente sus opiniones sobre distintos temas de interés internacional, utilizando su cuenta personal de X como una herramienta de comunicación y difusión.

Recientemente, el líder tecnológico publicó un comentario irónico sobre el uso de pronombres en las biografías de los usuarios, una práctica común en redes sociales que muchas personas emplean para identificarse y personalizar sus perfiles.

El episodio se originó a partir de una publicación del propio Musk, en la que, a través de un meme acorde con su característico sentido del humor, se burlaba de quienes incluyen pronombres u otras frases identificativas en sus biografías, calificándolo como “una de las cosas más tontas que he hecho jamás”.

Ante esto, un usuario respondió en el mismo tono con un montaje del perfil del magnate en X, donde se mostraba la descripción “Handsome/brilliant”, acompañada de la frase: “Aunque has tenido los mejores pronombres”.

Fue entonces cuando Musk decidió contestar con un comentario irónico, a modo de sátira hacia esta función —presente no solo en X, sino también en muchas otras redes sociales y plataformas— que permite a los usuarios personalizar sus cuentas: “A veces, echo de menos la entretenida idiotez de los pronombres en las biografías”.