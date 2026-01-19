Tecnología

¿Nuevo golpe para Elon Musk? Threads supera a X en usuarios activos diarios en dispositivos móviles

El aumento de usuarios en Threads no parece estar directamente relacionado con los recientes problemas de X, especialmente los vinculados a su IA Grok.

Redacción Tecnología
19 de enero de 2026, 4:27 p. m.
Meta introdujo una función llamada “publicaciones fantasma”.
Threads se ha consolidado como una de las plataformas líderes al registrar más usuarios activos diarios que la red social X en sus aplicaciones móviles para iOS y Android, aunque la plataforma de microblogging de Elon Musk continúa imponiéndose en el entorno web.

La red social propiedad de Meta ha alcanzado los 141,5 millones de usuarios activos diarios en sus aplicaciones para smartphones con sistemas iOS y Android, mientras que X suma 125 millones de usuarios activos diarios en estas mismas plataformas.

Estos datos fueron revelados por la firma de análisis Similarweb en su más reciente informe, recogido por TechCrunch, el cual evidencia el liderazgo de Threads en el sector del microblogging. Las cifras, recopiladas hasta el 11 de enero de este año, reflejan un crecimiento sostenido de la plataforma de Meta, que ha logrado superar a la red social de Elon Musk en el uso móvil.

X enfrentó críticas por la generación de imágenes sexualizadas, incluso de menores, a través de Grok. Foto: Getty Images

Desde su lanzamiento en julio de 2023, Threads ha incrementado de forma constante su base de usuarios a nivel global. Según Similarweb, fue a partir de octubre del año pasado cuando la plataforma comenzó a superar a X en usuarios activos diarios en dispositivos móviles.

X pone freno a Grok y bloquea la creación de imágenes íntimas tras fuerte polémica que se desató en la red social

Este crecimiento progresivo sugiere que el éxito de Threads en el ámbito móvil no está necesariamente vinculado a los recientes problemas que ha enfrentado X, relacionados con su asistente de inteligencia artificial, Grok.

En concreto, la red social de Musk se ha visto envuelta en una polémica por la generación de imágenes de personas en ropa interior o bikinis —incluidas menores de edad— creadas y compartidas por usuarios a través de Grok. Esta práctica ha sido duramente criticada, lo que llevó a que varios países tomaran medidas para frenar este tipo de contenidos, hasta que la propia plataforma decidió bloquear la generación de imágenes sexualizadas mediante su IA.

En este contexto, el aumento de usuarios activos en la aplicación de Threads parece responder a una tendencia de largo plazo, impulsada por las funciones que ofrece la plataforma y por su integración con otros servicios de Meta, especialmente Instagram.

Threads se ha popularizado con el paso de los meses.
El crecimiento de Threads se percibe como estructural y sostenido, impulsado por sus funciones y la integración con otras plataformas de Meta, como Instagram. Foto: NurPhoto via Getty Images

De hecho, en agosto del año pasado, el responsable de Instagram, Adam Mosseri, informó que Threads había superado los 400 millones de usuarios activos mensuales. “Esto comenzó como una idea audaz para competir con Twitter y se ha convertido en una plataforma relevante que fomenta el intercambio abierto de perspectivas”, afirmó entonces. Más recientemente, en octubre de 2025, Meta aseguró que Threads contaba con 150 millones de usuarios activos diarios a nivel global.

No obstante, X continúa siendo la plataforma con mayor tráfico en la web, con cerca de 150 millones de visitas diarias, según Similarweb. En contraste, Threads mantiene una presencia limitada en este formato, con aproximadamente 8,5 millones de visitas diarias combinadas entre Threads.com y Threads.net.

*Con información de Europa Press

