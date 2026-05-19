X toma drástica decisión y establece nuevos límites para cuentas no verificadas: esto es lo máximo que podrán publicar al día

La red social X estableció nuevos límites para los usuarios que utilizan una cuenta no verificada, que solo podrán compartir 50 publicaciones y hacer 200 respuestas al día.

Algunos usuarios de X han tenido problemas en los últimos días con el uso de su cuenta, debido a los cambios en los límites de uso que la red social de Elon Musk ha introducido de manera discreta y que se recogen en una actualización del Centro de Ayuda.

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En él, se establece ahora que las cuentas no verificadas pueden compartir hasta 50 publicaciones originales y 200 respuestas al día, aunque no de manera continua, sino con “en límites más pequeños para intervalos de media hora”.

Las limitaciones también afectan a los mensajes directos, con un máximo de 500 al día, y a los seguidores: 400 seguidores al día y un máximo de 5.000 cuentas seguidas; aunque estos en concreto no se han visto modificados.

La red social tendrá límites. Foto: Getty Images

Una versión anterior del Centro de Ayuda muestra límites más permisivos para las publicaciones diarias, que admitían hasta 2.400 -también a intervalos de media hora- y no hacían mención a las respuestas.

X justifica estos límites en cuestiones técnicas, para “aliviar la carga de trabajo de los sistemas internos y reducir el tiempo de inactividad y las páginas de error”.

Esta fotografía muestra el logotipo de la plataforma estadounidense de redes sociales X, anteriormente conocida como Twitter. Foto: AFP

Estos límites se refieren a las cuentas no verificadas, las que actualmente se ofrecen de manera gratuita, por lo que una forma de poder compartir un mayor número de publicaciones es pasando a una suscripción de pago.

Esta nueva función se suma a las más reciente anunciada por X. Se trata de la nueva pestaña llamada ‘Historial’, que recopila de forma privada todas las publicaciones guardadas en marcadores, videos largos, artículos y contenido al que los usuarios les han dado ‘Me gusta’. Esta función permite volver fácilmente a ese contenido y retomar la lectura o visualización en cualquier momento.

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La pestaña ha sido lanzada inicialmente para la versión de la aplicación para dispositivos iOS y actúa como un espacio donde guardar el contenido de interés para poder volver a acudir a ello más tarde, sin perderlo en el feed.

*Con información de Europa Press.