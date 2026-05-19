El “último titán” prehistórico: científicos descubren el dinosaurio más grande que superaba el peso de nueve elefantes

Un equipo de paleontólogos de varios países ha descubierto en Tailandia los restos del que han llamado ‘el último titán’, el dinosaurio más grande que se ha hallado hasta ahora en el sudeste asiático, que habitó la región hace unos 120 millones de años y que alcanzaba casi los 30 metros de largo y 27 toneladas de peso.

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El gigante del Cretácico que superaba a nueve elefantes

Los investigadores lo han bautizado como Nagatitan chaiyaphumensis, y se trata de un dinosaurio de cuello largo cuyos restos fueron encontrados en una formación geológica con fósiles de especies más recientes de la zona, pero su análisis ha permitido clasificarlo dentro de la familia de los gigantes que solo existieron en el continente asiático durante el Cretácico inferior.

En la investigación han participado científicos de la University College London, de las universidades tailandesas de Mahasarakham y Suranaree y del Museo Sirindhorn en Tailandia, y los resultados del trabajo se publican en la revista Scientific Reports.

El investigador Thitiwoot Sethapanichsakul junto al húmero del Nagatitan chaiyaphumensis en el Museo Sirindhorn, Tailandia. El hueso medía 1,78 metros, tanto como un ser humano. Foto: DW

Tras analizar la columna vertebral, las costillas, la pelvis y los huesos de las piernas, incluido un hueso de la pata delantera de 1,78 metros de largo (tan largo como un ser humano), el equipo de investigación estimó que el dinosaurio habría pesado 27 toneladas, aproximadamente lo mismo que nueve elefantes asiáticos adultos, y medido 27 metros de largo.

Los investigadores señalaron además que el animal probablemente superaba en al menos diez toneladas a “Dippy”, el famoso Diplodocus que durante años se exhibió en el Museo de Historia Natural de Londres.

Reconstrucción esquelética del "Nagatitan chaiyaphumensis"; en amarillo, los fragmentos fósiles recuperados en Tailandia. Foto: DW

¿Qué significa el nombre “Nagatitan chaiyaphumensis”?

“Naga” hace referencia a una serpiente acuática mitológica del folclore tailandés y del sudeste asiático, “titán” alude a los gigantes de la mitología griega y “chaiyaphumensis” significa ‘de Chaiyaphum’, la provincia tailandesa donde se descubrieron los fósiles, ha detallado la Universidad de Londres.

Los restos del gigantesco dinosaurio fueron hallados en la formación rocosa con restos de dinosaurios más reciente de Tailandia, han detallado los investigadores, que han apuntado que es poco probable que las rocas más jóvenes, depositadas hacia el final de la era de los dinosaurios, contengan restos de dinosaurios, ya que para entonces la región se había convertido en un mar poco profundo, por lo que este podría ser el último o el más reciente saurópodo grande que se vaya a encontrar en el sudeste asiático.

Modelo a tamaño real del "Nagatitan chaiyaphumensis" expuesto en el Museo Thainosaurio de Bangkok, el dinosaurio más grande jamás hallado en Tailandia. Foto: DW

Los primeros restos habían sido descubiertos hace una década por habitantes del noreste de Tailandia, aunque las excavaciones no concluyeron hasta 2024, según el estudio.

El hábitat del saurópodo: ríos, tiburones y un clima árido

Durante el Cretácico inferior, el ambiente habría sido árido o semiárido, un hábitat preferido para los saurópodos, que aparentemente prosperaban en estos entornos, aprovechando la superficie de sus largos cuellos y colas para disipar el calor y regular su temperatura corporal.

La zona donde se encontraron los ejemplares también parecía formar parte de un sistema fluvial serpenteante, que habría sido el hogar de peces, tiburones de agua dulce y cocodrilos.

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El Nagatitan se distingue de otras especies por una combinación de características únicas en su columna vertebral, la pelvis y las patas. Aunque los restos guardaban similitudes con otros saurópodos hallados anteriormente, los científicos concluyeron que presentaban suficientes rasgos distintivos como para considerarlo una especie completamente nueva. Una reconstrucción a tamaño real del dinosaurio se exhibe ya en el Museo Thainosaurio de Asiatique en Bangkok.

Aunque Tailandia es un país pequeño dentro de Asia, posee una gran diversidad de fósiles de dinosaurios, posiblemente la tercera más abundante de Asia en cuanto a restos de dinosaurios, y desde que se nombró el primer dinosaurio hace solo 40 años, ha surgido una oleada de paleontólogos que participan activamente en la investigación y promueven esta rama de la ciencia y su importancia en el país, ha destacado National Geographic, que ha financiado el proyecto.

*Con información de DW.