El secreto oculto en los huesos del T. rex: el descubrimiento que podría cambiar lo que sabemos de los dinosaurios

Los paleontólogos llevan décadas tratando de reconstruir la vida del Tyrannosaurus rex mediante el estudio de los anillos de crecimiento en sus huesos, similares a los de los árboles.

Hasta ahora, la tesis dominante apuntaba a que este dinosaurio carnívoro gigante alcanzaba su tamaño adulto alrededor de los 25 años.

Pero ahora, un amplio estudio publicado en la revista PeerJ revela que el T. rex crecía de una forma lenta y constante hasta alcanzar la edad adulta a los 40 años, cuando podía llegar a alcanzar un peso de hasta ocho toneladas.

Un análisis de anillos ocultos en los fósiles

Mediante cortes de hueso examinados bajo luz especial y algoritmos estadísticos avanzados, el equipo logró identificar anillos de crecimiento ocultos que no habían sido contabilizados en estudios anteriores.

“Este es el conjunto de datos más grande jamás recopilado sobre el T. rex“, asegura la autora principal Holly Woodward, profesora de Anatomía y Paleontología de la Universidad Estatal de Oklahoma.

“Examinar los anillos de crecimiento preservados en los huesos fosilizados nos permitió reconstruir la historia de crecimiento anual de los animales”, agrega.

Un crecimiento lento y sostenido

El análisis de los fósiles reveló que esta especie crecía de manera lenta y constante, en lugar de alcanzar la adultez rápidamente, como se pensaba.

Estos anillos de crecimiento que estaban ocultos “son muy tenues y a menudo invisibles con luz normal, y no tan brillantes como un anillo típico con luz polarizada”, dice Woodward, en declaraciones recogidas por el medio especializado IFLScience.

Esa prolongada fase de crecimiento podría haber permitido a los T. rex jóvenes ocupar diversas funciones ecológicas en su entorno, contribuyendo a su éxito como depredadores al final del Cretácico.

Un análisis completo de 17 ejemplares

Los autores del reciente trabajo analizaron 17 especímenes de T. rex, incluyendo ejemplares juveniles tempranos hasta adultos de gran tamaño.

“Desarrollamos un nuevo enfoque estadístico que combina los registros de crecimiento de diferentes especímenes para estimar la trayectoria de crecimiento del T. rex en todas las etapas de su vida con mayor detalle que cualquier estudio previo", declara el coautor Nathan Myhrvold, de Intellectual Ventures.

¿T. rex o Nanotyrannus?

El trabajo también ofrece nuevas perspectivas sobre la variabilidad de tamaño y plantea la posibilidad de que algunos ejemplares previamente clasificados como T. rex pertenezcan en realidad a otras especies, como el Nanotyrannus.

Por ejemplo, los especímenes “Jane” y “Petey” resultaron tener curvas de crecimiento estadísticamente diferentes de las de otros individuos.

Y aunque los registros fósiles no permiten confirmar si eran de otra especie, la evidencia deja abierta la posibilidad de que se tratara de dos Nanotyrannus.

“Podrían ser de una especie diferente, pero también podrían ser individuos enfermos, heridos o enanos, como los que se encuentran en cualquier población animal”, apunta Woodward en el medio científico.

Una técnica para determinar el tamaño de otros dinosaurios

El análisis subraya cómo la combinación de técnicas de muestreo ampliadas, estadísticas innovadoras y luz polarizada ha permitido detectar un nuevo tipo de anillo de crecimiento, lo que podría ayudar a reevaluar la historia de crecimiento de otros dinosaurios.

El T. rex sigue así sorprendiendo a los científicos, y este trabajo ofrece por primera vez una imagen completa de su vida: desde los juveniles que crecían lentamente hasta los gigantes de ocho toneladas que dominaron los ecosistemas del Cretácico tardío.

