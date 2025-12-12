Ciencia revela el misterio de las gigantes huellas en Bolivia: pertenecen a dinosaurios y no a monstruos

La leyenda contaba que las enormes huellas de tres dedos dispersas por el altiplano central de Bolivia provenían de monstruos sobrenaturalmente fuertes, capaces de hundir sus garras incluso en piedra sólida.

Luego llegaron científicos en la década de 1960 y disiparon los temores infantiles, determinando que las extrañas huellas en realidad pertenecían a dinosaurios gigantes de dos patas que pisotearon y chapotearon hace más de 60 millones de años, en las antiguas vías fluviales de lo que hoy es Toro Toro, un pueblo y popular parque nacional en los Andes bolivianos.

16.600 huellas de terópodos: un récord mundial

Ahora, un equipo de paleontólogos, principalmente de la Universidad Loma Linda de California, ha descubierto y documentado meticulosamente 16.600 de estas huellas dejadas por terópodos, el grupo de dinosaurios que incluye al Tyrannosaurus rex.

Huella petrificada de dinosaurio en Toro Toro, Bolivia, parte del mayor yacimiento de terópodos del mundo. | Foto: DW

Su estudio, basado en seis años de visitas regulares al campo y publicado en la revista científica revisada por pares PLOS One, informa que este hallazgo representa el mayor número de huellas de terópodos registradas en cualquier parte del mundo.

“No hay ningún lugar en el mundo donde tengas una abundancia tan grande de huellas (de terópodos)”, dijo Roberto Baggio, coautor del estudio dirigido por el paleontólogo español Raúl Esperante. “Tenemos todos estos récords mundiales en este sitio, en particular”.

Los dinosaurios que dominaron la Tierra y vagaron por esta región también hicieron torpes intentos de nadar aquí, según el estudio, arañando lo que era sedimento blando del fondo del lago para dejar otros 1.378 rastros.

Presionaron sus garras en el barro justo antes de que subieran los niveles del agua y sellaran sus huellas, protegiéndolas de siglos de erosión, dijeron los científicos.

“La preservación de muchas de las huellas es excelente”, afirmó Richard Butler, paleontólogo de la Universidad de Birmingham, que no participó en la investigación. Dijo que, según su conocimiento, el número de huellas y caminos encontrados en Toro Toro no tenía precedentes.

“Esta es una ventana extraordinaria a las vidas y comportamientos de los dinosaurios al final del Cretácico”, agregó Butler, refiriéndose al período hace unos 66 millones de años al final del cual el impacto de un asteroide extinguió abruptamente a todos los dinosaurios y al 75% de las especies vivientes junto con ellos, según los científicos.

Amenazas humanas a un patrimonio paleontológico único

Aunque han sobrevivido durante millones de años, la vida humana ha amenazado estos rastros. Durante décadas, los agricultores trillaron maíz y trigo en las mesetas cubiertas de huellas. Los trabajadores de canteras cercanas no pensaron mucho en las formaciones mientras hacían explotar capas de roca para extraer piedra caliza.

Y hace apenas dos años, dijeron los investigadores, las cuadrillas de carreteras que excavaban túneles a través de laderas casi eliminaron un sitio importante de huellas de dinosaurios antes de que el parque nacional interviniera.

Tales perturbaciones pueden tener algo que ver con la llamativa ausencia de huesos, dientes y huevos de dinosaurios en el área, dicen los expertos. A pesar de todas las huellas y rastros de natación encontrados en Toro Toro, Bolivia, prácticamente no hay restos esqueléticos del tipo que cubren los picos y valles de la Patagonia argentina y Campanha en Brasil

Una antigua autopista de dinosaurios sudamericana

Pero la falta de huesos también podría tener causas naturales. El equipo dijo que la cantidad y el patrón de huellas, y el hecho de que todas se encontraron en la misma capa de sedimento, sugieren que los dinosaurios no se asentaron tanto en lo que ahora es Bolivia, sino que avanzaban penosamente por una antigua autopista costera que se extendía desde el sur de Perú hasta el noroeste de Argentina.

La variación en los tamaños de las huellas indicó que criaturas gigantes de aproximadamente 10 metros de altura se movían en manada con terópodos diminutos del tamaño de un pollo, de 32 centímetros de altura en la cadera.

El parque nacional de Toro Toro, en los Andes bolivianos. | Foto: DW

Al presentar una instantánea del comportamiento cotidiano, las huellas “revelan lo que los esqueletos no pueden”, dijo Anthony Romilio, paleontólogo de la Universidad de Queensland en Australia, que tampoco participó en el estudio. Solo a partir de las huellas, los investigadores pueden saber cuándo los dinosaurios caminaron o aceleraron, se detuvieron o dieron la vuelta.

Pero la razón por la que acudieron en masa a esta meseta azotada por el viento sigue siendo un misterio.

“Puede ser que todos fueran visitantes regulares de un gran lago de agua dulce antiguo, frecuentando su amplia costa fangosa”, sugirió Romilio.

Biaggi propuso que estaban “huir de algo o buscando un lugar para establecerse”.

Lo que es seguro es que la investigación sobre este tesoro de sitio de huellas de dinosaurios continuará.

“Sospecho que esto seguirá durante los años y se encontrarán muchas más huellas justo ahí, en los bordes de lo que ya está descubierto”, dijo Biaggi.