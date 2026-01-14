Tecnología

Comunidad científica critica a Elon Musk por generación de imágenes prohibidas con Grok: “Esto no es picante. Es ilegal”

La situación ha generado un notable malestar tanto entre la ciudadanía como en sectores de mayor peso institucional.

14 de enero de 2026, 1:50 p. m.
Grok es un asistente de inteligencia artificial integrado en la red social X. Foto: Anadolu via Getty Images

X, propiedad de Elon Musk, está dando de qué hablar luego de quedar en el centro de la polémica tras la difusión de imágenes falsas sexualmente explícitas, especialmente de mujeres y niños, generadas por Grok, su asistente de inteligencia artificial.

La situación ha generado un notable malestar tanto entre la ciudadanía común como en sectores de mayor peso institucional. Así lo manifestó Thomas Regnier, portavoz de la Comisión Europea, quien subrayó que se trata de un asunto que debe abordarse con la máxima seriedad y sin dilaciones.

Fallos en Grok, la IA de Elon Musk, facilitaron la generación de contenido prohibido: la compañía adoptó medidas inmediatas

“Somos conscientes de que X o Grok ahora ofrecen un ‘modo picante’ que muestra contenido sexual explícito con imágenes infantiles. Esto no es picante. Es ilegal”, precisó el portavoz hace algunas semanas, en una de las ruedas de prensa diarias emitidas por la Comisión.

Por su parte, Paul Nurse, presidente de la Royal Society, consideró en una entrevista publicada por The Guardian, que la academia no debería sancionar a Elon Musk por un presunto incumplimiento de su código ético, pese a las críticas recientes dirigidas al empresario. No obstante, admitió que podría evaluarse una actualización de las normas de conducta aplicables a quienes aspiren a integrar la institución.

Las críticas de gobiernos europeos marcaron el tono de la polémica que rodea a X y su asistente de IA.
Grok volvió al centro del debate luego de ser señalado por crear imágenes sexualizadas no consentidas. Foto: AFP

Elegimos a las personas por sus logros o resultados científicos. Por lo tanto, mi opinión es que debemos deshacernos de ellas si resultan ser falsas o incorrectas”, señaló.

En esa línea, el científico y premio Nobel reiteró que la Royal Society no debería recurrir a la expulsión de sus integrantes, al considerar que este tipo de medidas carecen de efectividad real. A su juicio, las sanciones simbólicas no suelen tener impacto en quienes son objeto de críticas o reproches.

Grok es un asistente de inteligencia artificial desarrollado por xAI (empresa de Elon Musk) integrado en la red social X. Foto: NurPhoto via Getty Images

La Royal Society, fundada en 1660, es la institución científica más antigua y una de las más influyentes a nivel mundial, con un papel clave en el asesoramiento al Gobierno y la difusión de investigaciones de alto nivel.

Elon Musk ingresó en ella hace ocho años por su aporte a la exploración espacial y la innovación tecnológica con Tesla y SpaceX, aunque su comportamiento y decisiones recientes en la red social X han generado incomodidad entre algunos de sus miembros.

Bajo la lupa: Reino Unido exige a X frenar la difusión de imágenes prohibidas generadas por Grok, la IA de Elon Musk

Finalmente, añadió un científico sin identificar, citado por Computer Hoy: “Si sus actividades en DOGE (el Departamento de Eficiencia Gubernamental) y, más recientemente, permitir que su IA desnude a las mujeres para que todos las vean, no están desacreditando a la ciencia, no sé qué es. En resumen, el mal prospera cuando los hombres buenos no hacen nada".

