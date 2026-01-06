Tecnología

Bajo la lupa: Reino Unido exige a X frenar la difusión de imágenes prohibidas generadas por Grok, la IA de Elon Musk

La difusión de estas imágenes provocó protestas en distintos países y encendió las alarmas de organismos internacionales, incluida la Comisión Europea.

Redacción Tecnología
6 de enero de 2026, 8:07 p. m.
Gobierno británico presiona a X por imágenes falsas de mujeres y niñas creadas con Grok.
Gobierno británico presiona a X por imágenes falsas de mujeres y niñas creadas con Grok. Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty

El Gobierno británico instó este martes a la red social X, propiedad del empresario Elon Musk, a adoptar medidas urgentes para frenar la proliferación de imágenes falsas de mujeres y niñas desnudas generadas por Grok, su asistente de inteligencia artificial (IA).

“Lo que hemos observado en internet en los últimos días es absolutamente repugnante e inaceptable en una sociedad decente”, afirmó Liz Kendall, ministra de Tecnología del Ejecutivo laborista encabezado por Keir Starmer.

“No podemos ni permitiremos la difusión de estas imágenes humillantes y degradantes, que afectan de forma desproporcionada a mujeres y niñas. X debe resolver este problema con urgencia”, subrayó la funcionaria.

Un porcentaje reducido bastó para que Elon Musk fijara una fecha concreta sobre el futuro de la inteligencia artificial.
Grok y las imágenes falsas que llevaron a Reino Unido a actuar contra X. Foto: Getty Images

Grok, el asistente de IA de la plataforma X, ha sido objeto de fuertes críticas luego de que usuarios lograran generar, con su ayuda, imágenes de carácter sexual de mujeres y menores. Estos contenidos, creados a partir de la manipulación de fotografías o videos de personas reales, han provocado protestas a nivel internacional.

“La perfección ha muerto”: Adam Mosseri advirtió sobre un cambio que tendría Instagram por culpa de la IA

Ante esta situación, la Comisión Europea anunció el lunes que está examinando “muy seriamente” las denuncias relacionadas con la herramienta.

“El Reino Unido no tolerará la proliferación continuada de contenidos repugnantes y ofensivos en línea”, recalcó Kendall, quien además expresó su “pleno respaldo” a las acciones del regulador británico Ofcom y a “todas las medidas coercitivas que considere necesarias”.

Ofcom, el organismo encargado de regular la televisión, la radio, las telecomunicaciones y los servicios digitales en el país, informó que solicitó a X información sobre los mecanismos de protección para sus usuarios y no descartó la apertura de una investigación formal.

El primer videojuego desarrollado por la IA de Grok llegará "antes de finales" del próximo año 2026.
Reino Unido advierte a X por imágenes falsas creadas con Grok. Foto: Anadolu via Getty Images

Por su parte, Grok reconoció el viernes la existencia de “fallos” que permitieron la generación de imágenes sexuales de mujeres y menores, y aseguró que está corrigiendo estas deficiencias “de manera urgente”.

De acuerdo con la legislación británica sobre seguridad en línea (Online Safety Act), las plataformas digitales están obligadas a prevenir la aparición de este tipo de contenidos y a retirarlos con rapidez. En caso de incumplimiento, las empresas se exponen a sanciones de hasta 18 millones de libras (unos 24 millones de dólares) o al 10 % de su facturación global, si esta cifra resulta superior.

*Con información de AFP.

