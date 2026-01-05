Tecnología

“Quítale la ropa”: autoridades exigen explicaciones a Elon Musk por función polémica de X; ni Trump ni Maduro se salvaron

La falta de filtros en una herramienta reciente de X despertó cuestionamientos desde distintos sectores institucionales.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

6 de enero de 2026, 2:16 a. m.
Organismos oficiales encendieron alertas por el uso indiscriminado de una herramienta digital en X.
Organismos oficiales encendieron alertas por el uso indiscriminado de una herramienta digital en X. Foto: Getty Images / Anna Moneymaker / BRENDAN SMIALOWSKI / AFP / Truth - @realDonaldTrump

La inteligencia artificial Grok, desarrollada por xAI e integrada a la red social X, quedó en el centro de una tormenta internacional tras la difusión de imágenes falsas y sexualizadas de mujeres y menores.

La polémica estalló luego de que se habilitara una función para “editar imágenes”, con la que cualquier usuario puede alterar fotografías mediante simples indicaciones de texto.

El alcance del escándalo ya supera fronteras, en las cuales también tuvieron en momentos como cuando Donald Trump compartió la fotografía de Nicolás Maduro y otras en las cuales los gobiernos de Europa y Asia exigen respuestas directas a Elon Musk.

Una función que desató la alarma global

Las críticas se intensificaron después de que usuarios comenzaran a utilizar el botón de “editar imágenes” de Grok para modificar fotografías públicas con órdenes como “ponla en bikini” o “quítale la ropa”, -en las cuales en un comentario de la publicación aparecerá la imagen editada-.

Tecnología

🔴EN VIVO | CES 2026: siga todas las novedades del evento tecnológico más importante del planeta; noticias y lanzamientos

Tecnología

“La perfección ha muerto”: Adam Mosseri advirtió sobre un cambio que tendría Instagram por culpa de la IA

Tecnología

CES 2026: LG presentó a CLOiD, el robot que promete un “hogar sin tareas domésticas”

Tecnología

CES 2026 en Las Vegas: cuándo es y dónde ver el evento tecnológico más importante del año online

Tecnología

Bill Gates asegura que aprender esta habilidad, ignorada por muchos, sería la clave para tener éxito en la vida laboral

Tecnología

Así será el nuevo modelo de Meta que facilita la edición de música y sonido

Tecnología

El tuit que nadie esperaba: Elon Musk sorprende con mensaje en español sobre Venezuela, tras la detención de Nicolás Maduro

Tecnología

No lo están hackeando, es el nuevo filtro detector de desnudez de iOS 26

Mundo

Video: mujer se desnudó en plena celebración de hinchas argentinos tras el título en Mundial de Qatar

Medellín

En video | Dos mujeres protagonizaron ‘show de stripper’ en vía Las Palmas de Medellín

Organizaciones, autoridades y usuarias denunciaron que la herramienta permite generar contenido sexualizado sin consentimiento, incluso con imágenes que aparentan involucrar a menores.

La Unión Europea y Reino Unido se sumaron el lunes a las crecientes críticas internacionales, señalando que el uso de esta tecnología podría vulnerar leyes vigentes sobre protección de menores y violencia digital. Las denuncias de abuso se multiplicaron en redes sociales, mientras las plataformas oficiales comenzaron a reaccionar.

La foto de la captura de Nicolás Maduro fue aprovechada por Elon Musk para compartir una función estratégica de X

Bruselas endurece el tono contra xAI

La Comisión Europea confirmó que abrió una revisión formal sobre el funcionamiento de Grok y sus salvaguardas. El organismo advirtió que analiza con seriedad las acusaciones contra la inteligencia artificial desarrollada por la startup de Musk.

“Grok ahora ofrece un ‘modo picante’ que muestra contenido sexual explícito, con algunos de los contenidos generados con imágenes de apariencia infantil. Esto es ilegal. Es indignante”, afirmó Thomas Regnier, portavoz de la Comisión Europea para asuntos digitales.

A la postura de Bruselas se sumaron Reino Unido, Francia, India y Malasia, países que han solicitado medidas correctivas urgentes y explicaciones sobre los controles de seguridad de la herramienta.

Investigaciones y plazos que se agotan

En Reino Unido, Ofcom —la oficina reguladora de la industria de comunicaciones— informó que ya contactó a X y a xAI para conocer cómo están cumpliendo “con su deber legal de proteger a los usuarios de Reino Unido”. La presión regulatoria también avanza en Francia, donde la Fiscalía anunció que una investigación iniciada en julio de 2025 ahora incluirá acusaciones de que Grok es utilizada para generar y difundir pornografía infantil.

En India, el gobierno otorgó a X un plazo de 72 horas para retirar contenido sensible, sin que hasta ahora haya respuesta pública.
Autoridades europeas reforzaron el escrutinio sobre X ante posibles incumplimientos de sus obligaciones legales. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

En Asia, las autoridades de India dieron un ultimátum a la plataforma. El viernes, indicaron a X que tenía un periodo de 72 horas para retirar el contenido señalado. El plazo se cumplió el lunes, pero hasta ahora no hay confirmación pública de si la empresa respondió a la exigencia. La Comisión de Comunicaciones y Multimedia de Malasia también manifestó su preocupación durante el fin de semana.

El impacto directo en las usuarias

Más allá de las acciones gubernamentales, el debate se trasladó a las experiencias personales de quienes han sido blanco de este tipo de ediciones. En Malasia, la abogada Azira Aziz relató su indignación luego de que un usuario solicitara a Grok que modificara su imagen personal.

“La violencia basada en género que utiliza a la IA como un arma contra mujeres y niños sin su consentimiento debe ser firmemente rechazada”, dijo Aziz a la AFP, en un testimonio que resume el temor y la indignación de muchas usuarias frente al uso abusivo de estas tecnologías.

Respuestas escuetas y una crisis en curso

Consultada por la AFP, xAI respondió con un mensaje automatizado que avivó aún más la controversia: “Los medios tradicionales mienten”. En paralelo, la propia cuenta de Grok en X reconoció problemas técnicos tras la ola de críticas.

“Hemos identificado fallos en las medidas de seguridad y las estamos corrigiendo con urgencia”, dijo Grok en X en respuesta a la tormenta en línea.

*Con información de AFP.

Más de Tecnología

El año arranca con una feria que concentra lanzamientos clave y anuncios globales del sector tecnológico.

🔴EN VIVO | CES 2026: siga todas las novedades del evento tecnológico más importante del planeta; noticias y lanzamientos

La facilidad para crear imágenes perfectas comienza a restarles valor dentro de la red social.

“La perfección ha muerto”: Adam Mosseri advirtió sobre un cambio que tendría Instagram por culpa de la IA

El episodio reabrió el debate sobre los límites de la inteligencia artificial en redes sociales.

“Quítale la ropa”: autoridades exigen explicaciones a Elon Musk por función polémica de X; ni Trump ni Maduro se salvaron

Un robot con movilidad propia y capacidad de aprendizaje marca el nuevo rumbo de la automatización doméstica.

CES 2026: LG presentó a CLOiD, el robot que promete un “hogar sin tareas domésticas”

Grandes marcas adelantan sus anuncios antes de la apertura oficial.

CES 2026 en Las Vegas: cuándo es y dónde ver el evento tecnológico más importante del año online

Para Bill Gates, una materia clave del colegio influye más de lo que muchos imaginan en la vida adulta.

Bill Gates asegura que aprender esta habilidad, ignorada por muchos, sería la clave para tener éxito en la vida laboral

Nikila Srinivasan, responsable de mensajería empresarial en Meta, afirmó que las nuevas herramientas no alterarán la privacidad de los mensajes o llamadas personales y que no se venderán ni compartirán números telefónicos con anunciantes.

Así será el nuevo modelo de Meta que facilita la edición de música y sonido

En medio del impacto por la detención de Maduro, Elon Musk publicó un tuit en español que generó gran debate.

El tuit que nadie esperaba: Elon Musk sorprende con mensaje en español sobre Venezuela, tras la detención de Nicolás Maduro

Cerca de una galaxia conocida, una nube oscura comenzó a revelar señales de una historia inconclusa.

La NASA acaba de confirmar este 5 de enero un “nuevo tipo de objeto astronómico” considerado una “reliquia”

Identificaron 9.394 correos fraudulentos tipo phishing dirigidos a aproximadamente 3.200 organizaciones a nivel global.

Sale a la luz sofisticada estafa que podría vaciar sus cuentas bancarias si recibe un correo de este remitente

Noticias Destacadas