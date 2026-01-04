Tecnología

Fallos en Grok, la IA de Elon Musk, facilitaron la generación de contenido prohibido: la compañía adoptó medidas inmediatas

El propio chatbot admitió la existencia de errores en las salvaguardias y aseguró que están siendo corregidos de forma urgente, reiterando que el CSAM es ilegal.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
5 de enero de 2026, 2:49 a. m.
Las normas de uso de Grok prohíben expresamente la creación de imágenes en cualquier forma de sexualización.
Las normas de uso de Grok prohíben expresamente la creación de imágenes en cualquier forma de sexualización. Foto: Getty Images

Grok, el ‘chatbot’ del magnate Elon Musk, ha permitido a los usuarios crear imágenes sexualizadas de niños y distribuirlas en X, una acción que se salta las salvaguardias de la esa herramienta de inteligencia artificial.

En los últimos días, Grok ha accedido a la petición de algunos usuarios de desnudar a mujeres y niños que aparecen en las imágenes que han compartido con el ‘chatbot’, como ha informado Bloomberg.

Según informan en CNBC, el abuso de Grok empezó en los últimos días del 2025 y escaló hasta que en Nochevieja se extendió por la plataforma X, ampliándose con ello la distribución de las imágenes explícitas, sin conocimiento ni consentimiento de las víctimas.

x
Algunos usuarios lograron que el chatbot “desnudara” digitalmente a mujeres y niños a partir de imágenes compartidas. Foto: NurPhoto via Getty Images

El abuso de esta IA se agrava con el uso de fotografías de menores. Se trata de un tipo de contenido conocido como material de abuso sexual infantil (CSAM, por sus siglas en inglés), ilegal y prohibido en las propias políticas de uso aceptable de xAI, la empresa responsable de Grok.

Tecnología

Pilas porque estos tres electrodomésticos que tiene en su cocina estarían aumentando el precio en el recibo de luz

Tecnología

La exposición temprana a pantallas en niños podría tener graves consecuencias para la salud, según reveló un nuevo estudio

Tecnología

Si usted conecta y desconecta el celular mientras está cargando, tenga cuidado porque podría perjudicar la batería

Tecnología

El símbolo de rayo que aparece junto al puerto USB de su computador tiene un significado que no conocía: para esto sirve

Tecnología

Elon Musk tomó sorpresiva decisión que involucra a su empresa de internet satelital, Starlink, tras captura de Nicolás Maduro

Tecnología

Exponen nuevos detalles de planeta recientemente descubierto que causó asombro por su particular forma: “Nunca antes visto”

Tecnología

Hallazgo científico confirma que uno de los primeros ancestros humanos ya caminaba en dos piernas

Política

“Ni plata ni plomo”: la respuesta de Petro a Elon Musk tras comentarios por bombardeos de Estados Unidos en Caracas

Mundo

Elon Musk sigue celebrando la captura de Nicolás Maduro: importante cambio en su cuenta de X dejó en evidencia su apoyo a Trump

Mundo

“¿Plata o plomo?”: Elon Musk le responde con dureza a Gustavo Petro tras la captura de Nicolás Maduro. Estos son los detalles

La exposición temprana a pantallas en niños podría tener graves consecuencias para la salud, según reveló un nuevo estudio

En concreto, las políticas establecen que, para cumplir con la ley, no permite el uso de su servicio para “representar imágenes de personas de manera pornográfica” ni “la sexualización o explotación de los niños”.

“Hemos identificado fallos en las salvaguardias y las estamos solucionando urgentemente: el CSAM es ilegal y está prohibido”, ha reconocido Grok en respuesta a un usuario que ha expuesto el problema.

La huella ambiental de Grok 4 desató debate sobre el verdadero costo de la inteligencia artificial.
Grok 4 se entrenó con cifras que alarman tanto por lo económico como por lo ecológico. Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty

Frente a esto, el magnate no dudo en pronunciarse, quien en su su cuenta de X fue claro con un mensaje: “Cualquiera que utilice Grok para crear contenido ilegal sufrirá las mismas consecuencias que si subiera contenido ilegal”.

Además, la compañía indicó: “Tomamos medidas contra el contenido ilegal en X, incluido el material de abuso sexual infantil (CSAM), eliminándolo, suspendiendo cuentas de forma permanente y trabajando con los gobiernos locales y las fuerzas del orden según sea necesario”.

*Con información de Europa Press

Más de Tecnología

Un porcentaje reducido bastó para que Elon Musk fijara una fecha concreta sobre el futuro de la inteligencia artificial.

Fallos en Grok, la IA de Elon Musk, facilitaron la generación de contenido prohibido: la compañía adoptó medidas inmediatas

Los electrodomésticos muy viejos pueden no ser tan eficientes.

Pilas porque estos tres electrodomésticos que tiene en su cocina estarían aumentando el precio en el recibo de luz

Relación entre pantallas y desarrollo cerebral temprano en niños.

La exposición temprana a pantallas en niños podría tener graves consecuencias para la salud, según reveló un nuevo estudio

Con el paso del tiempo, es común que los celulares ya no rindan como al principio.

Si usted conecta y desconecta el celular mientras está cargando, tenga cuidado porque podría perjudicar la batería

Los íconos que acompañan a los puertos USB tienen una función informativa.

El símbolo de rayo que aparece junto al puerto USB de su computador tiene un significado que no conocía: para esto sirve

Gobiernos, líderes políticos, analistas y organizaciones internacionales reaccionaron ante la captura de Maduro.

Elon Musk tomó sorpresiva decisión que involucra a su empresa de internet satelital, Starlink, tras captura de Nicolás Maduro

Exoplaneta PSR J2322-2650b

Exponen nuevos detalles de planeta recientemente descubierto que causó asombro por su particular forma: “Nunca antes visto”

El fósil que reescribe el origen de la marcha humana.

Hallazgo científico confirma que uno de los primeros ancestros humanos ya caminaba en dos piernas

A través de diferentes trucos, las personas pueden mejorar la calidad de imagen de su televiso

Este es el ajuste ‘oculto’ que debe hacerle a su televisor para mejorar la calidad de la imagen en cuestión de segundos

La memoria del celular puede llenarse con el paso del tiempo.

Las tres prácticas formas de liberar espacio de almacenamiento en su celular para acelerar el rendimiento y velocidad

Noticias Destacadas