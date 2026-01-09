Tecnología

Grok, la IA de Elon Musk, bajo la lupa: X toma medidas tras la generación de imágenes prohibidas, incluso de menores

La medida llega tras las protestas de los propios usuarios y las autoridades.

Grok, la herramienta de inteligencia artificial (IA) de la red social X (antes Twitter), limitó su generador de imágenes tras la polémica de las fotografías sexualizadas demandadas por miles de usuarios, entre las que se encuentran menores de edad.

La plataforma de Elon Musk restringió el acceso a esta herramienta a los miembros de pago y ofreció a los usuarios sin insignia de verificación la opción de adquirir una suscripción para desbloquearla.

“La creación y edición de imágenes actualmente solo está disponible para miembros de pago. Puedes suscribirte para desbloquear estas funciones”, respondió Grok a los usuarios que han pedido sexualizar o cambiar la ropa de personas, principalmente mujeres y niños, en comentarios.

Según CNBC, el abuso del chatbot de X comenzó a finales del pasado mes de diciembre, hasta que escaló en Nochevieja y se extendió por la plataforma, ampliándose así la distribución de imágenes explícitas, sin consentimiento de las víctimas en la mayoría de los casos.

Bajo la lupa: Reino Unido exige a X frenar la difusión de imágenes prohibidas generadas por Grok, la IA de Elon Musk

La medida llega tras las protestas de los propios usuarios y las autoridades, como el caso de Reino Unido, que llegó a amenazar a Musk con una posible prohibición de X en el país, según The Guardian.

En España, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha pedido a la Fiscalía investigar a Grok por presuntos delitos de difusión de material de violencia sexual contra la infancia tras los casos de desnudos de menores.

Por su parte, la Unión Europea condenó el uso de esta herramienta para generar imágenes de menores y pidió a X que conserve la documentación generada por Grok hasta finales de 2026 para una posible investigación, informó Bloomberg.

En un post de X, Elon Musk respondió que “cualquiera que utilice Grok para crear contenido ilegal sufrirá las mismas consecuencias que si subiera contenido ilegal”.

En concreto, las políticas de xAI establecen que, para cumplir con la ley, no permite el uso de su servicio para “representar imágenes de personas de manera pornográfica” ni “la sexualización o explotación de los niños”.

*Con información de Europa Press.



