Chat de horror: así puede activar el modo “Annabelle” en WhatsApp
WhatsApp ahora puede adoptar un aire espeluznante con un modo visual basado en la muñeca Annabelle.
¿Es fanático de las películas de miedo? Ahora puede transformar su WhatsApp en algo que pareciera salido directamente de una película de horror, esta nueva tendencia basada en la última película “los últimos ritos” y es más fácil de hacer de lo que se imagina.
La idea de convertir su WhatsApp a “embrujado” es que el resultado es bastante impresionante, si quiere sorprender a sus amigos y darle un aire tenebroso a su aplicación de mensajes favorita.
Es solo un cambio de apariencia, nada más
Antes de empezar, es importante saber que esto no cambia nada del funcionamiento de su WhatsApp, va a poder seguir enviando mensajes, haciendo videollamadas y usando todas las funciones de siempre.
Lo único que necesita es una aplicación que se llama Nova Launcher (es gratis) y una imagen de Annabelle del logo de WhatsApp. Esta aplicación permite cambiar cómo se ven los íconos en su celular Android, incluyendo el de WhatsApp.
Puede buscar la imagen en Google escribiendo algo como “Annabelle” o si se anima, puede crearla usando aplicaciones de inteligencia artificial que están de moda. Lo importante es que la imagen esté en formato PNG y que el fondo sea transparente para que se vea bien.
Cómo hacer su WhatsApp terrorífico en pocos minutos
Para cambiar su WhatsApp al modo Annabelle, debe hacer:
- Primer paso: Ingresar a la Play Store y descargar la aplicación Nova Launcher, la cual es gratuita y segura.
- Segundo paso: Una vez instalada, se debe abrir y establecer como launcher principal, es decir, configurar que el dispositivo utilice esta aplicación para gestionar la pantalla de inicio.
- Tercer paso: Busque en internet una imagen del logotipo de WhatsApp que tenga elementos alusivos a Annabelle y guárdela en la galería.
- Cuarto paso: En la pantalla de inicio, mantenga presionado el ícono de WhatsApp hasta que aparezca el menú de opciones y seleccione “Editar”.
- Quinto paso: Al pulsar sobre el ícono actual de WhatsApp, debe ir a la sección ‘Aplicaciones’ y luego a ‘Fotos’. Allí se elige la imagen guardada, se ajusta el tamaño si es necesario y se confirma con “Listo”.
Para finalizar:
Si quiere que se vea aún más alusivo, es importante cambiar el color de los chats a un tono oscuro o rojo sangre con las nuevas opciones de colores:
- Abra WhatsApp y vaya a “Configuración”
- Toque “Chats”
- Seleccione “Tema del chat”
- Elija un color oscuro o rojo
- Guarde los cambios
Recuerde que el color puede verse diferente si tienes su celular en modo oscuro o claro, así que pruebe hasta encontrar el que más le guste.