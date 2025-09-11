Chat de horror: así puede activar el modo “Annabelle” en WhatsApp

¿Es fanático de las películas de miedo? Ahora puede transformar su WhatsApp en algo que pareciera salido directamente de una película de horror, esta nueva tendencia basada en la última película “los últimos ritos” y es más fácil de hacer de lo que se imagina.

La idea de convertir su WhatsApp a “embrujado” es que el resultado es bastante impresionante, si quiere sorprender a sus amigos y darle un aire tenebroso a su aplicación de mensajes favorita.

Es solo un cambio de apariencia, nada más

Antes de empezar, es importante saber que esto no cambia nada del funcionamiento de su WhatsApp, va a poder seguir enviando mensajes, haciendo videollamadas y usando todas las funciones de siempre.

Annabelle, la muñeca de la película con el mismo nombre y de El Conjuro. | Foto: Foto: Archivo El País

Lo único que necesita es una aplicación que se llama Nova Launcher (es gratis) y una imagen de Annabelle del logo de WhatsApp. Esta aplicación permite cambiar cómo se ven los íconos en su celular Android, incluyendo el de WhatsApp.

Puede buscar la imagen en Google escribiendo algo como “Annabelle” o si se anima, puede crearla usando aplicaciones de inteligencia artificial que están de moda. Lo importante es que la imagen esté en formato PNG y que el fondo sea transparente para que se vea bien.

Cómo hacer su WhatsApp terrorífico en pocos minutos

Para cambiar su WhatsApp al modo Annabelle, debe hacer:

El clásico ícono verde de WhatsApp puede convertirse en una versión de terror gracias a un diseño inspirado en Annabelle.

Primer paso: Ingresar a la Play Store y descargar la aplicación Nova Launcher , la cual es gratuita y segura.

Ingresar a la Play Store y descargar la aplicación , la cual es gratuita y segura. Segundo paso: Una vez instalada, se debe abrir y establecer como launcher principal , es decir, configurar que el dispositivo utilice esta aplicación para gestionar la pantalla de inicio.

Una vez instalada, se debe abrir y establecer como , es decir, configurar que el dispositivo utilice esta aplicación para gestionar la pantalla de inicio. Tercer paso: Busque en internet una imagen del logotipo de WhatsApp que tenga elementos alusivos a Annabelle y guárdela en la galería.

Busque en internet una imagen del logotipo de WhatsApp que tenga elementos alusivos a Annabelle y guárdela en la galería. Cuarto paso: En la pantalla de inicio, mantenga presionado el ícono de WhatsApp hasta que aparezca el menú de opciones y seleccione “Editar”.

En la pantalla de inicio, mantenga presionado el ícono de WhatsApp hasta que aparezca el menú de opciones y seleccione “Editar”. Quinto paso: Al pulsar sobre el ícono actual de WhatsApp, debe ir a la sección ‘Aplicaciones’ y luego a ‘Fotos’. Allí se elige la imagen guardada, se ajusta el tamaño si es necesario y se confirma con “Listo”.

Para finalizar:

Si quiere que se vea aún más alusivo, es importante cambiar el color de los chats a un tono oscuro o rojo sangre con las nuevas opciones de colores:

Abra WhatsApp y vaya a “Configuración”

Toque “Chats”

Seleccione “Tema del chat”

Elija un color oscuro o rojo

Guarde los cambios