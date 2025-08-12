Suscribirse

Annabelle tiene nuevo cuidador tras la extraña muerte su antiguo tutor, un comediante cuidará a la siniestra muñeca

Tras la muerte de Dan Rivera, reconocido cuidador de la muñeca Annabelle, el comediante Matt Rife asume la tutela de esta icónica pieza del museo Warren.

Redacción Gente
12 de agosto de 2025, 4:43 p. m.
Tras la muerte de Dan Rivera, reconocido cuidador de la muñeca Annabelle, el comediante Matt Rife asume la tutela de esta icónica pieza del museo Warren.
Tras la sorpresiva y enigmática muerte de Dan Rivera, el investigador paranormal y antiguo cuidador de la famosa muñeca Annabelle, la icónica pieza de la colección de Ed y Lorraine Warren ahora cuenta con un nuevo tutor legal. Se trata del comediante y actor estadounidense Matt Rife, quien recientemente compró la casa de los Warren y el museo ocultista donde se resguarda la siniestra muñeca que inspiró la popular saga cinematográfica “El Conjuro”.

La noticia de la compra fue confirmada por Rife a través de sus redes sociales, donde explicó que junto a su amigo Elton Castee compraron el inmueble ubicado en Monroe, Connecticut, que incluye la custodia legal de más de 750 objetos considerados malditos o embrujados, entre ellos la célebre muñeca Annabelle. Esta responsabilidad tendrá una duración mínima de cinco años.

Contexto: Así reaccionaron las redes sociales a la muerte del guardián de Annabelle “la muñeca poseída”; se revelaron detalles
Matt Rife, es un reconocido fanático del género de terror y especialmente de las películas basadas en los casos de los Warren, quien expresó a través de sus redes sociales sentirse honrado de haber tomado las riendas del museo y la colección. Su objetivo es abrir el espacio al público con visitas guiadas, noches paranormales y estancias especiales, buscando ofrecer a los visitantes una experiencia inmersiva en las historias que rodean a la famosa pareja de investigadores y su legado en la demonología popular.

Contexto: Murió sorpresivamente el custodio de la muñeca Annabelle: el hombre lideraba la expedición del juguete por diferentes ciudades

La transición en el cuidado de Annabelle ocurrió semanas después del fallecimiento de Dan Rivera, encontrado sin vida en una habitación de hotel en Pensilvania mientras se encontraba de gira con la muñeca en la exhibición “Devils on the Run”.

Rivera, de 54 años, fue una figura respetada en el ámbito paranormal, con participaciones en documentales y programas especializados en fenómenos sobrenaturales. Su muerte, aunque sin indicios de violencia ni hechos sospechosos, levantó preocupación entre los seguidores de la muñeca y el mundo del misterio.

La muñeca Annabelle, un modelo Raggedy Ann que data de los años setenta, ha sido asociada desde hace décadas a supuestos sucesos paranormales que incluyen movimientos inexplicables, daños y efectos inquietantes en quienes la han tenido cerca. Los Warren declararon que la muñeca estaba poseída por un espíritu demoníaco, y por ello decidieron mantenerla bajo estricta custodia en su museo.

Contexto: Esta es la verdad sobre Anabelle, de El Conjuro, y el supuesto escape
Ahora, con Matt Rife a cargo, el museo vive una nueva etapa, combinando el interés popular por el terror con una gestión que promete acercar a los aficionados a la historia real detrás de los mitos. En este sentido, Rife anunció que quiere mantener viva la herencia de los Warren mientras ofrece un espacio seguro y educativo para quienes desean conocer más sobre el mundo paranormal.

