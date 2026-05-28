El menú oculto de Android que pocos conocen: así puede activarlo en su celular para acceder a funciones avanzadas

¿Sabía que su celular Android tiene un menú oculto? Los teléfonos móviles se han convertido en herramientas clave para la comunicación y el entretenimiento. Permiten acceder a información en internet, realizar llamadas, chatear, usar redes sociales e incluso disfrutar de series, películas y música. Sin embargo, más allá de las funciones básicas, existen herramientas poco conocidas que permanecen ocultas para la mayoría de los usuarios.

El diminuto punto azul que sale en la pantalla del celular: qué significa y por qué debe prestar atención a este detalle

Se trata de las llamadas “Opciones para desarrolladores”, un menú especial que permite activar configuraciones avanzadas del dispositivo. Aunque originalmente fue diseñado para programadores y expertos en tecnología, hoy también es utilizado por usuarios comunes que buscan mejorar el rendimiento del teléfono, personalizar ciertas funciones o acceder a ajustes más sofisticados.

Estas herramientas también resultan útiles para usuarios con conocimientos más avanzados, ya que permiten activar la depuración USB y utilizar funciones como ADB para conectar el celular al computador, desinstalar aplicaciones preinstaladas y modificar configuraciones internas del sistema. Además, ofrecen opciones para acelerar las animaciones, monitorear el rendimiento de la pantalla y personalizar el comportamiento del dispositivo.

Este menú permite acceder a herramientas y configuraciones avanzadas del dispositivo Foto: Getty Images

De acuerdo con Xataka, la forma de activar este menú puede variar ligeramente según el modelo del celular. En la mayoría de dispositivos Android, las opciones para desarrolladores se habilitan desde los ajustes del teléfono al pulsar siete veces sobre el apartado “Número de compilación”, que también puede aparecer como “Número de versión”, dependiendo de la capa de personalización del fabricante. En las versiones más recientes de Android, además, es necesario ingresar el PIN del dispositivo por motivos de seguridad.

Una vez activadas, no se abren automáticamente. El sistema crea un nuevo menú dentro de los ajustes del teléfono, generalmente ubicado en la sección “Sistema”, aunque su ubicación puede variar según el fabricante. Para acceder, solo debe ingresar a “Ajustes”, luego a “Sistema” y finalmente seleccionar “Opciones para desarrolladores”.

Los celulares Android cuentan con un menú oculto llamado “Opciones para desarrolladores”. Foto: Getty Images

Algunos de los equipos compatibles con esta función son:

Google Pixel

Samsung Galaxy S8 y versiones posteriores

LG G6 y versiones posteriores

OnePlus 5T y versiones posteriores

HTC U11 y versiones posteriores

Si en algún momento ya no desea utilizar estas herramientas, puede desactivarlas fácilmente desde el mismo menú. Aunque normalmente no es necesario hacerlo, algunos videojuegos pueden exigir que estén deshabilitadas. Al apagar el interruptor, el menú desaparecerá de los ajustes, pero podrá volver a activarse en cualquier momento siguiendo el mismo procedimiento.