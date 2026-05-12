Google transformaría Android con una IA que actúa sola y aprende del usuario

La inteligencia artificial dará un nuevo paso dentro del ecosistema Android. Durante un evento previo a su conferencia anual para desarrolladores, Google presentó ‘Gemini Intelligence’, una nueva experiencia diseñada para los dispositivos Android más avanzados y que promete automatizar tareas mediante agentes inteligentes capaces de aprender de los hábitos y necesidades de cada usuario.

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La compañía explicó que esta tecnología marca la evolución de Android “de sistema operativo a sistema inteligente”, integrando herramientas que pueden actuar de forma autónoma dentro de distintas aplicaciones y servicios compatibles.

Gemini podrá realizar tareas sin intervención constante

Según detalló Google, Gemini será capaz de trabajar en segundo plano después de recibir una instrucción sencilla del usuario. Entre las funciones mencionadas se encuentran reservar clases de ‘fitness’, pedir citas o comprar entradas de manera automática.

El sistema utilizará capacidades multimodales e inteligencia visual para interpretar información en pantalla. Por ejemplo, podrá identificar productos en una lista de compras y agregarlos directamente al carrito para completar un pedido.

Android integrará agentes inteligentes capaces de interpretar información y hacer tareas por el usuario. Foto: Anadolu via Getty Images

En esta experiencia basada en agentes, el usuario solo deberá intervenir para confirmar el trabajo realizado por la inteligencia artificial. Google aclaró que la automatización únicamente se activará cuando el usuario lo solicite y dentro de aplicaciones compatibles.

Además, la empresa trabaja en una interfaz generativa dentro de ‘Gemini Intelligence’. Esta llegará inicialmente a la pantalla principal de Android y permitirá crear ‘widgets’ personalizados a partir de descripciones escritas por el usuario.

La experiencia conservará el lenguaje visual Material 3 Expressive y comenzará a implementarse de forma progresiva durante el año en dispositivos Samsung Galaxy y Google Pixel compatibles.

Chrome y Android tendrán nuevas funciones impulsadas por Gemini

Google también anunció mejoras para la experiencia de navegación en Chrome gracias a la integración de Gemini. El asistente podrá ayudar a rellenar formularios utilizando la denominada ‘Inteligencia personal’, una función que conecta diferentes servicios de Google.

Con esta herramienta, Gemini podrá organizar información y enviarla automáticamente a otras aplicaciones. Entre los ejemplos expuestos por la compañía aparecen añadir fechas a calendario o enviar listas de compras a Keep.

Otra de las novedades permitirá preguntar directamente a Gemini sobre el contenido de una página web para obtener resúmenes de artículos o explicaciones de temas complejos. Asimismo, con nano banana se podrán crear contenidos visuales a partir de lo que el usuario observa en internet.

Gemini podrá explicar artículos y responder preguntas sobre lo que el usuario ve en internet. Foto: Getty Images

Chrome también incorporará navegación autónoma en Android para ejecutar tareas dentro de aplicaciones compatibles. No obstante, las acciones sensibles, como compras o publicaciones en redes sociales, requerirán autorización previa del usuario.

A esto se suma la nueva función ‘Rambler’ en Gboard, que permitirá transcribir mensajes eliminando palabras de relleno y comprendiendo mejor el lenguaje natural y el contexto multilingüe.

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Seguridad y control sobre la inteligencia artificial

Google señaló que ‘Gemini Intelligence’ se desarrolló bajo tres pilares: control explícito del usuario, protección integral de datos y transparencia operacional.

La compañía indicó que los usuarios podrán decidir qué funciones de inteligencia artificial activar o desactivar, así como controlar qué datos comparte Gemini con otras aplicaciones.

En materia de seguridad, Google aseguró que la protección abarcará tanto el procesamiento en el dispositivo como en la nube mediante tecnologías como Private Compute Core, Private AI Compute y KVM.

La empresa también afirmó que incorporó nuevas salvaguardias para enfrentar amenazas relacionadas con modelos de lenguaje y agentes inteligentes, incluyendo la llamada “inyección de instrucciones” o ‘prompt injection’.

Otra de las funciones permitirá monitorear en tiempo real las acciones que realiza el agente y los datos que utiliza. Próximamente, además, se añadirá un historial con la actividad desarrollada durante las últimas 24 horas.

Finalmente, Google sostuvo que “las partes clave” de ‘Gemini Intelligence’ cuentan con una arquitectura de código abierto, binaria transparente y auditada por expertos externos.

*Con información de Europa Press.